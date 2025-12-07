Kerala
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഏഴ് ജില്ലകളില് പരസ്യപ്രചാരണത്തിന് തിരശ്ശീല വീണു, റോഡ് ഷോകളും റാലികളുമായി മുന്നണികള്
കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ പരസ്യപ്രചാരണമാണ് ഇന്ന് വൈകീട്ട് ആറ് മണിയോടെ അവസാനിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം | തദ്ദേശപ്പോരിന്റെ ആദ്യഘട്ട പരസ്യപ്രചാരണത്തിന് കൊട്ടിക്കലാശമായി
ആദ്യഘട്ടത്തില് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഏഴു ജില്ലകളിലെ പരസ്യപ്രചാരണത്തിനാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറോടെ സമാപനമായത്. തിരുവനന്തപുരം മുതല് എറണാകുളം വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളില് മറ്റന്നാളാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. അവസാനഘട്ടത്തില് വോട്ടുറപ്പിക്കാനായി മുന്നണികള് മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് കണ്ടത്. റോഡ് ഷോകളും ബൈക്ക് റാലികളുമൊക്കെയായി മുന്നണികള് നാടെങ്ങും സജീവമായിരുന്നു
സംഘര്ഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പോലീസിനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പിനായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂര്ത്തിയായതായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് എ ഷാജഹാന് അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഏഴ് ജില്ലകളില് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ബാക്കി കാസര്കോട് മുതല് തൃശൂര് വരെയുള്ള ജില്ലകളില് ഡിസംബര് 11നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഒന്പതിന് പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കും. 20ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെ സമാപനമായത്.