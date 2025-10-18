Editors Pick
ക്രൂരമായ പീഡനം, വധശിക്ഷ; ഇസ്റാഈലിൻ്റെ യുദ്ധക്കുറ്റം തുറന്നുകാട്ടി ഫലസ്തീൻ തടവുകാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ
പേരിനു പകരം നമ്പർ; കണ്ണുകെട്ടി ബന്ധിച്ച് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി: ഇസ്റാഈൽ വിട്ടുനൽകിയ ഫലസ്തീൻ മൃതദേഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഭീകരം.
ഇസ്രായേൽ വിട്ടുനൽകിയ മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഗദാ മുസ്ബെ
ഗസ്സ | ബന്ദി മോചന കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്റാഈൽ വിട്ടുനൽകിയ, നൂറിലധികം ഫലസ്തീനികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പേരിന് പകരം അക്കങ്ങൾ നൽകിയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഗസ്സയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചത്. ഇതോടെ, കാണാതായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ദുരിതപൂർണ്ണമായ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. ഈ മൃതദേഹങ്ങളിലെ പാടുകളിൽ നിന്നും ചിലതിൽ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന കൈവിലങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്: മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ക്രൂരമായ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ക്രൂരമായ പീഡനം; മൃതദേഹങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ
വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്റാഈൽ വിട്ടയച്ച ഫലസ്തീൻ തടവുകാർ ജീവനോടെ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ പീഡനം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച മൃതദേഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഭീകരമാണ്. ഇവ പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫൊറൻസിക് സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ചില മൃതദേഹങ്ങളിൽ അവയവങ്ങളോ പല്ലുകളോ നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. മറ്റു ചിലതിൽ തീ പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഗസ്സ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. മുനീർ അൽ-ബുർഷ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ: “മറച്ചുവെക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ… കണ്ണുകെട്ടി, മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ബന്ധിച്ച്, കഠിനമായ പീഡനത്തിൻ്റെയും പൊള്ളലിൻ്റെയും അടയാളങ്ങളോടെയാണ് ഗസ്സയിലെ തടവുകാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.” സ്വാഭാവിക മരണമല്ലെന്നും, അവരെ കെട്ടിയിട്ട് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത് അടിയന്തര അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന യുദ്ധക്കുറ്റമാണെന്നും കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇസ്റാഈലി ജയിലുകളിൽ മരണം കൂടുന്നു
2023 ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ ഇസ്റാഈലി ജയിലുകളിൽ 75 ഫലസ്തീൻ തടവുകാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അറിയിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഇസ്റാഈൽ ജയിലുകളിൽ ഫലസ്തീനികൾ പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഗസ്സ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഈ പീഡനങ്ങൾ വർധിക്കുകയും, ചില ഇസ്റാഈലി രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇസ്റാഈലിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ സ്ഡെ ടീമാൻ തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഫലസ്തീൻ തടവുകാരിയെ ഗാർഡുകൾ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഷീൽഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സിസിടിവി ക്യാമറകളെ മറച്ച ശേഷമായിരുന്നു പീഡനം. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് ഇരയ്ക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി.
രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ആഴ്ച ഇസ്റാഈൽ വിട്ടയച്ച, ഗസ്സയിൽനിന്നും അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽനിന്നുമായുള്ള രണ്ടായിരത്തോളം ഫലസ്തീനികളിൽ പലരും ക്രൂരമായ പീഡനത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വിട്ടയച്ച തടവുകാരിലൊരാളായ മഹ്മൂദ് അബു ഫൂൽ വെളിപ്പെടുത്തി. തൻ്റെ ഭാരം 127 കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് 68 കിലോഗ്രാമായി കുറഞ്ഞതായി മോചിതനായ കമാൽ അബു ഷനാബ് പറഞ്ഞു. മർദ്ദനമേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മലർന്നു കിടക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇരുന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് സലീം ഈദ് എന്ന തടവുകാരൻ അറിയിച്ചു.
മാനസികമായ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തൻ്റെ കുടുംബം കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇസ്റാഈൽ സൈനികർ പറഞ്ഞതായി ഒരു മോചിതൻ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ അവർ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി.
മർവാൻ ബർഗൂത്തിക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ
ഇസ്റാഈലി ജയിലുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഏകദേശം 9,000 ഫലസ്തീൻ തടവുകാരുണ്ട്. ഇസ്റാഈൽ വിട്ടയക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഫലസ്തീൻ നേതാവ് മർവാൻ ബർഗൂത്തി ഇവരിൽ ഒരാളാണ്. ഇസ്റാഈലികൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 2004 മുതൽ ബർഗൂത്തി ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത പീഡനമാണ് ഏൽക്കേണ്ടിവരുന്നതെന്ന് ബർഗൂത്തിയുടെ മകൻ അറബ് ബർഗൂത്തി പറഞ്ഞു. സെപ്തംബർ പകുതിയോടെ ഗാർഡുകളുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മോചിതനായ മറ്റൊരു തടവുകാരനായ മുഹമ്മദ് അൽ-അർദ, ബർഗൂത്തിയുടെ വാരിയെല്ലുകൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒടിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി.
തീവ്ര വലതുപക്ഷ ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രിയും ഇസ്റാഈൽ ജയിൽ സർവീസിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനുമായ ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിർ, ബർഗൂത്തിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.