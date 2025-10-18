Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ പരിശോധന

മോഷണം പോയ സ്വർണം എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചതെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോറ്റി വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ് ഐ ടി നടപടി.

Published

Oct 18, 2025 5:40 pm |

Last Updated

Oct 18, 2025 5:40 pm

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി.) പരിശോധന നടത്തുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സമാന്തരമായാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. മോഷണം പോയ സ്വർണം എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചതെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോറ്റി വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ് ഐ ടി നടപടി.

വിശ്വാസവഞ്ചനയിലൂടെ പോറ്റി ശബരിമലയിൽനിന്ന് രണ്ട് കിലോ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചതായി റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണത്തിന് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നതിൽ വ്യക്തത ഇല്ല. ഹൈദരാബാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോറ്റി കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല.

2019-ൽ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ സ്വർണ്ണപ്പാളി 39 ദിവസമാണ് ഹൈദരാബാദിൽ സൂക്ഷിച്ചത്. സ്വർണ്ണപ്പാളി പൂജിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന പോറ്റിയുടെ മൊഴി അന്വേഷണസംഘം കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ഹൈദരാബാദിൽ സ്വീകരിച്ചത് നാഗേഷ് എന്നയാളാണെന്ന് എസ് ഐ ടി. ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെയും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും.

കൂടാതെ, തട്ടിപ്പിൽ രേഖകൾ തിരുത്തിയും വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചും പോറ്റിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുരാരി ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാകും ചോദ്യം ചെയ്യുക.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' ട്രെയിലർ മാത്രം; പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും ബ്രഹ്മോസിന്റെ പരിധിയിൽ: പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‍നാഥ് സിംഗ്

Kerala

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ പരിശോധന

International

പ്രതിമാസം അയക്കാവുന്ന പണത്തിന്റെ പരിധി വെട്ടിച്ചുരുക്കി; പ്രതിസന്ധിയിലായി മാലദ്വീപിലെ മലയാളികൾ

Business

കുതിപ്പിൽ കിതച്ച് സ്വർണം; പവന് 1400 രൂപ കുറഞ്ഞു

Kerala

ഒടുവിൽ അനുനയനം; പിണക്കം വിട്ട് മുരളീധരൻ; വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും

Bahrain

ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ കേരള സിലബസ് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കണം: ഐ സി എഫ്

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ എംപിമാരുടെ ഫ്‌ലാറ്റില്‍ തീപിടുത്തം