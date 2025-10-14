Connect with us

ഗസ്സയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുതള്ളുന്ന നെതന്യാഹുവിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാവലാളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മരിയ കൊറീന മചാഡോക്ക് സമാധാന നൊബേല്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ ചില അട്ടിമറികൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഗസ്സയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണവും വേദനയും ആ മനുഷ്യരുടെ നില്‍ക്കക്കള്ളിയില്ലായ്മയും നിസ്സാരമാക്കിക്കളയുന്നു. പുരസ്‌കാര സമിതിയുടെ കൈകളില്‍ ചോര പുരണ്ടിരിക്കുന്നു

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മറവില്‍ വിദ്യാര്‍ഥനിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കി; വയനാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പറവൂരില്‍ മൂന്ന് വയസുകാരിയുടെ ചെവി കടിച്ചെടുത്ത നായക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു

Kerala

രാജസ്ഥാനില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു; 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുന്നു; രണ്ട് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

International

ഹമാസിനെ പൂര്‍ണമായി തുടച്ചുനീക്കണം: ഇസ്‌റാഈല്‍

Kerala

രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദര്‍ശനം; ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു

bihar election 2025

ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യ ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി; മഹാസഖ്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം