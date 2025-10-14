Connect with us

Kerala

മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു

ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിനായിരുന്നു സംഭവം

Published

Oct 14, 2025 11:46 pm |

Last Updated

Oct 14, 2025 11:49 pm

അടൂര്‍ \  പറമ്പില്‍ നിന്ന പശുവിനെ അഴിച്ച് കെട്ടുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഗൃഹനാഥന്‍ മരിച്ചു.കുന്നിട ചെളിക്കുഴി ലൂക്കോസ് മുക്കില്‍ മീത്തില്‍ തെക്കേതില്‍ ശശിധരന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ (74) ആണ് മരിച്ചത്.ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിനായിരുന്നു സംഭവം.

ഭാര്യ:ശ്യാമളാ ദേവി. മക്കള്‍: ദീപന്‍ , ദീപാ കുമാരി, ദീപിക

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു

Kerala

പൊഴിയൂരില്‍ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ബോട്ടിന് നേരെ എറിഞ്ഞ ബിയര്‍ കുപ്പി കൊണ്ട് മൂന്ന് വയസുകാരിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്; പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

അതിശക്തമായ മഴ; അടിമാലിയില്‍ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണു യുവാവ് കുടുങ്ങി, രക്ഷപ്പെടുത്തി

Kerala

പുനലൂരില്‍ ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു; അപകടം ഇലക്ട്രിക് ലൈനില്‍ തട്ടിനിന്ന മരം മുറിക്കുന്നതിനിടെ

Kerala

അനധികൃത എയര്‍ ഹോണുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ വ്യാപക പരിശോധന; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ പിടിച്ചെടുത്തത് 390 എണ്ണം, 5,18000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി

Kerala

മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മറവില്‍ വിദ്യാര്‍ഥനിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കി; വയനാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പറവൂരില്‍ മൂന്ന് വയസുകാരിയുടെ ചെവി കടിച്ചെടുത്ത നായക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു