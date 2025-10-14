Kerala
മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു
ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിനായിരുന്നു സംഭവം
അടൂര് \ പറമ്പില് നിന്ന പശുവിനെ അഴിച്ച് കെട്ടുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഗൃഹനാഥന് മരിച്ചു.കുന്നിട ചെളിക്കുഴി ലൂക്കോസ് മുക്കില് മീത്തില് തെക്കേതില് ശശിധരന് ഉണ്ണിത്താന് (74) ആണ് മരിച്ചത്.ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിനായിരുന്നു സംഭവം.
ഭാര്യ:ശ്യാമളാ ദേവി. മക്കള്: ദീപന് , ദീപാ കുമാരി, ദീപിക
