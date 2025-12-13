Kerala
കേരളം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക്
പോസ്റ്റല് ബാലറ്റ് എണ്ണിയാണ് വോട്ടെണ്ണല് ആരംഭിക്കുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | കേരളം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക്. രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോസ്റ്റല് ബാലറ്റ് എണ്ണിയാണ് വോട്ടെണ്ണല് ആരംഭിക്കുന്നത്. 8.20 മുതല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളുടെ ഫലം വന്ന് തുടങ്ങും. പിന്നാലെ നഗരസഭകളിലെ ഫലവും അറിയാം. മറ്റ് ഫലങ്ങള് ഒമ്പതരക്ക് ശേഷമേ പ്രഖ്യാപിക്കൂ.
ഫല പ്രഖ്യാപനം തത്സമയം:
- തിരുവനന്തപുരത്ത് കൗണ്ടിങ്ങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എത്താന് വൈകിയെന്ന് ആരോപണം
- മൊബൈല് ഫോണ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് പാലക്കാട്ട് വൈകാന് കാണമെന്നാണ് വിശദീകരണം
- പാലക്കാട് നഗര സഭയിലും ഏജന്റുമാരെ അകത്തു കടത്താന് വൈകുന്നു
- മാര് ഇവാനിയോസ് കൗണ്ടിങ്ങ് സെന്ററില്6 മണിക്ക് എത്താന് നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരെ അകത്തു കടത്തിയത്. 7.29 ന്
- തിരുവനന്തപുരത്ത് കൗണ്ടിങ്ങ് ഏജന്റുമാരേയും സ്ഥാനാര്ഥികളേയും അകത്തു പ്രവേശിപ്പിക്കാന് വൈകുന്നു
Kerala
