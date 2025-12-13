Kerala
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാവി നിര്ണയിക്കും; തദ്ദേശ ഫലം നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില്
ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുടെ വോട്ടെണ്ണുന്നത് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും
തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുടെ ഗതി നിര്ണയിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി അറിയാന് ഇനി നിമിഷങ്ങള്. ആറുമാസത്തിനുശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സെമി ഫൈനല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില് ആരു നേടും എന്നത് നിര്ണായകമാണ്.
ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളില് വച്ച് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്പ്പറേഷന് തലങ്ങളില് അതത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വോട്ടെണ്ണും. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 244 വോട്ടെണ്ണല് കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതു കൂടാതെ 14 ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലേയ്ക്കുള്ള പോസ്റ്റല് ബാലറ്റുകള് എണ്ണുന്നത് അതത് ജില്ലാകലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില് കലക്ടറേറ്റുകളിലായിരിക്കും.
ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുടെ വോട്ടെണ്ണുന്നത് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പോസ്റ്റല് ബാലറ്റുകള് അതത് വരണാധികാരികളുടെ ടേബിളില് എണ്ണും. വോട്ടെണ്ണല് ഇന്നു രാവിലെ എട്ടിന് ആരംഭിക്കും. ആദ്യം വരണാധികാരിയുടെ ടേബിളില് പോസ്റ്റല് ബാലറ്റ് എണ്ണി തുടങ്ങും. തുടര്ന്ന് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളിലെ വോട്ടുകള് എണ്ണും. വോട്ടെണ്ണലിന് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനിലെ കണ്ട്രോള് യൂണിറ്റുകള് മാത്രമാണ് സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളില് നിന്ന് ടേബിളുകളില് എത്തിക്കുക.
സ്ട്രോംഗ് റൂം തുറക്കുന്നത് വരണാധികാരി, ഉപവരണാധികാരി, നിരീക്ഷകര്, സ്ഥാനാര്ഥികള്, ഏജന്റുമാര് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഓരോ വാര്ഡിലെയും മെഷീനുകള് കൗണ്ടിങ് ഹാളിലേക്ക് വോട്ടെണ്ണുന്നതിനായി കൊണ്ടു പോകും. വാര്ഡുകളുടെ ക്രമനമ്പര് പ്രകാരമായിരിക്കും വോട്ടിങ് മെഷീനുകള് ഓരോ കൗണ്ടിംഗ് ടേബിളിലും വയ്ക്കുക.
ഒരു വാര്ഡിലെ എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെയും മെഷീനുകള് ഒരു ടേബിളിള് തന്നെ ആയിരിക്കും എണ്ണുക. സ്ഥാനാര്ഥിയുടെയോ സ്ഥാനാര്ഥികള് നിയോഗിക്കുന്ന കൗണ്ടിംഗ് ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഓരോ ടേബളിലും വോട്ടെണ്ണുക.
ടേബിളിള് വയ്ക്കുന്ന കണ്ട്രോള് യൂണിറ്റില് സീലുകള്, സ്പെഷ്യല് ടാഗ് എന്നിവ കൃത്യമായി ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെയോ കൗണ്ടിങ്, ഇലക്ഷന് ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തില് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും വോട്ടെണ്ണല് ആരംഭിക്കുക. കണ്ട്രോള് യൂണിറ്റില് നിന്ന് ആദ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ വോട്ടുനില ലഭിക്കും. തുടര്ന്ന്, ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെയും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെയും വോട്ടുവിവരം കിട്ടും. ഓരോ കണ്ട്രോള് യൂണിറ്റിലെയും ഫലം അപ്പോള് തന്നെ കൗണ്ടിങ് സൂപ്പര്വൈസര് രേഖപ്പെടുത്തി വരണാധികാരിക്ക് നല്കും. ഒരു വാര്ഡിലെ പോസ്റ്റല് ബാലറ്റുകളും എല്ലാ ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടുകളും എണ്ണി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതത് തലത്തിലെ വരണാധികാരി ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തും.
ലീഡ് നിലയും ഫലവും തത്സമയം അറിയാന് കഴിയും. വരണാധികാരി അനുവദിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണല് കേന്ദ്രത്തില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. കൗണ്ടിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്, സ്ഥാനാര്ഥികള്, ഇലക്ഷന് ഏജന്റുമാര്, കൗണ്ടിംഗ് ഏജന്റുമാര് എന്നിവര്ക്കാണ് വോട്ടെണ്ണല് കേന്ദ്രത്തില് പ്രവേശിക്കാന് അനുവാദമുള്ളത്.