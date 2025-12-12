Connect with us

Kerala

കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണര്‍ ആയി പി ആര്‍ രമേശ് നിയമിതനായി

ഈ പദവിയില്‍ നിയമിതനാകുന്ന ആദ്യ മലയാളി

Dec 12, 2025 9:32 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണര്‍ ആയി മലയാളി. ഓപ്പണ്‍ മാഗസിന്‍ മാനേജിങ് എഡിറ്റര്‍ പി ആര്‍ രമേശ് ആണ് ആദ്യമായി ഈ പദവിയില്‍ നിയമിതനാകുന്ന മലയാളി. തിരുവല്ല മണ്ണന്‍കരച്ചിറയില്‍ പുത്തൂര്‍ കുടുംബാംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം.

പ്രേം ഭാട്ടിയ, റെഡ് ഇങ്ക് അവാര്‍ഡുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്കണോമിക് ടൈംസ് നാഷണല്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ എഡിറ്റര്‍ ആയിരുന്നു. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ സീനിയര്‍ എഡിറ്ററായ ഭാരതി ജെയ്ന്‍ ആണ് ഭാര്യ.

 

