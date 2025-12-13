Connect with us

Kerala

സി പി എമ്മിന് ബി ജെ പിയുടെ അതേ അജണ്ട; ഇടതിന്റെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നില്‍ വര്‍ഗീയ നയം: വി ഡി സതീശന്‍

സി പി എം കളിച്ച ഭൂരിപക്ഷ വര്‍ഗീയ പ്രീണനം ബി ജെ പി മുതലെടുത്തു. യു ഡി എഫിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം നല്‍കിയതില്‍ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും മുന്നണി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Published

Dec 13, 2025 4:29 pm |

Last Updated

Dec 13, 2025 4:29 pm

തിരുവനന്തപുരം | ഇടത് മുന്നണി സര്‍ക്കാരിനെ ജനം വെറുക്കുന്നു എന്നതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു ഡി എഫ് വിജയം തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍. ബി ജെ പിയുടെ അതേ അജണ്ടയാണ് സി പി എം വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നത്. സി പി എം കളിച്ച ഭൂരിപക്ഷ വര്‍ഗീയ പ്രീണനം ബി ജെ പി മുതലെടുത്തുവെന്നും സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. വര്‍ഗീയ നയമാണ് ഇടത് മുന്നണിയുടെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നില്‍.

യു ഡി എഫിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം നല്‍കിയതില്‍ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും മുന്നണി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലും സംഘാടനത്തിലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാണ് യു ഡി എഫ് വിജയത്തിന് കാരണം. സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായിരുന്നു മുന്നണിയുടേത്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു ഡി എഫിന് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനായില്ലെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന പ്രസ്താവന സതീശന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഒരു നല്ല വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തി രാഷ്ട്രീയം മനസിലാക്കും. വാക്ക് വാക്കാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'ദൃശ്യമായത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം'; യു ഡി എഫിനു പുറമെ ബി ജെ പിയെയും പ്രശംസിച്ച് തരൂര്‍

Kerala

സി പി എമ്മിന് ബി ജെ പിയുടെ അതേ അജണ്ട; ഇടതിന്റെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നില്‍ വര്‍ഗീയ നയം: വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

പാലക്കാട് നഗരസഭയില്‍ ബി ജെ പിക്ക് ഹാട്രിക് ഉറപ്പില്ല; യു ഡി എഫും എല്‍ ഡി എഫും കൈകോര്‍ത്താല്‍ ഭരണത്തിന് പുറത്താകും

Kerala

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍: ഉജ്ജ്വല ജയത്തോടെ ഭരണം നിലനിര്‍ത്തി യു ഡി എഫ്; എല്‍ ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് റിജില്‍ മാക്കുറ്റി

Kerala

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജനങ്ങള്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റി പണി തന്നു; എം എം മണി

Kerala

കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷനിലെ കുറ്റിച്ചിറയില്‍ ലീഗിന്റെ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്ക് വന്‍ വിജയം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷന്‍ മുട്ടട ഡിവിഷനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വൈഷ്ണ സുരേഷ് വിജയിച്ചു