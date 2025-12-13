Kerala
'ദൃശ്യമായത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം'; യു ഡി എഫിനു പുറമെ ബി ജെ പിയെയും പ്രശംസിച്ച് തരൂര്
'സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന എല് ഡി എഫ് സര്ക്കാരിനെതിരായ ജനവികാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിഫലിച്ചത്. അതാണ് യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും വിജയത്തിന് പിന്നില്.'
തിരുവനന്തപുരം | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ വിലയിരുത്തിയുള്ള പ്രതികരണത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പി വിജയത്തെയും പ്രശംസിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവ് ശശി തരൂര് എം പി. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് തലസ്ഥാനത്തുള്പ്പെടെ ദൃശ്യമായത് എന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവന. സംസ്ഥാനത്ത് യു ഡി എഫ് നേടിയ മികച്ച വിജയത്തെ മാത്രമല്ല, തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷന് പിടിച്ചെടുത്ത ബി ജെ പിയെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ‘സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന എല് ഡി എഫ് സര്ക്കാരിനെതിരായ ജനവികാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിഫലിച്ചത്. അതാണ് യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും വിജയത്തിന് പിന്നില്. ജനങ്ങള് മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഫലം കാണിക്കുന്നത്.’- എക്സില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പില് തരൂര് വ്യക്തമാക്കി.
‘കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങള് നല്കിയ ഒരു ദിനമാണ് ഇന്ന്! ജനവിധി വ്യക്തമാണ്. വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മികച്ച വിജയത്തില് യു ഡി എഫിന് വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങള്! ഇത് വന് അംഗീകാരമാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജനങ്ങള് നല്കുന്ന ശക്തമായ സൂചനയും. കഠിനാധ്വാനം, ശക്തമായ സന്ദേശം, ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തുചേര്ന്ന് 2020 ലേതിനേക്കാള് മികച്ച ഫലം നേടിയെടുക്കാനായി.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ചരിത്രപരമായ വിജയവും അംഗീകരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷനിലെ അവരുടെ പ്രധാന വിജയത്തിനും അഭിനന്ദനങ്ങള് അറിയിക്കുന്നു. തലസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തില് ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് ബി ജെ പി നടത്തിയത്. നഗരസഭയിലെ 45 വര്ഷത്തെ എല് ഡി എഫ് ദുരന്തഭരണത്തില് നിന്നുള്ള മാറ്റത്തിനായി ഞാനും പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിച്ച ജനത, മറ്റൊരു കക്ഷിക്കാണ് പ്രതിഫലം നല്കിയത്. അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. മൊത്തത്തില് യു ഡി എഫും എന്റെ മണ്ഡലത്തില് ബി ജെ പിയും നേടിയ ജനവിധി ആദരിക്കപ്പെടണം. കേരളത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി തുടര്ന്നും പ്രവര്ത്തിക്കും, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും നല്ല ഭരണ തത്ത്വങ്ങള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും.’- ഇതായിരുന്നു തരൂരിന്റെ പോസ്റ്റ്.