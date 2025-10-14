Kerala
പുനലൂരില് ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു; അപകടം ഇലക്ട്രിക് ലൈനില് തട്ടിനിന്ന മരം മുറിക്കുന്നതിനിടെ
കുരിയോട്ടുമല ഫാമിലെ താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാരനായിരുന്നു
കൊല്ലം \ പുനലൂരില് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഫാം ജീവനക്കാരന് മരിച്ചു. പിറവന്തൂര് സ്വദേശി അനീഷ് (39) ആണ് മരിച്ചത്.
കുരിയോട്ടുമല ഫാമിലെ താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. വൈദ്യുതി ലൈനില് തട്ടിനിന്ന മരം വെട്ടി മാറ്റുന്നതിനിടെ ഷോക്കേല്ക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
