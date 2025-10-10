Connect with us

ഇവിടെ നീതി എന്നത് ഒരു നയതന്ത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല; നമ്മുടെ പങ്കുവെച്ച മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവുകോലാണ്. ഗസ്സയിലെ ഓരോ കുട്ടിക്കും, ഓരോ ഉമ്മയ്ക്കും, ഓരോ വീടിനും നീതി ലഭിക്കണം. അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും വർണ്ണവിവേചനത്തിൻ്റെയും ഈ വ്യവസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായി തകർക്കപ്പെടണം. അതുവരെ, നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് നിശബ്ദരാകാനും കഴിയില്ല.
നദി മുതൽ കടൽ വരെ, പലസ്തീൻ സ്വതന്ത്രമാവട്ടെ.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ലീഗ് ഭരണത്തിലെത്തും,പാകിസ്താന്‍ ഭരണം വരും'; വീണ്ടും വര്‍ഗീയത പറഞ്ഞ് വെള്ളാപ്പള്ളി

Kerala

എഡിജിപി എംആര്‍ അജിത് കുമാര്‍ ബീവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍

Kerala

മുനമ്പം വഖ്ഫ് ഭൂമി; കോടതി വിധിയില്‍ ദുരൂഹത: നാഷണല്‍ ലീഗ്

International

ഗസ്സയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍; ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈന്യം ഭാഗികമായി പിന്‍മാറി

Kerala

17-ാമത് എഡിഷന്‍ പ്രൊഫ്സമ്മിറ്റ് പതാക ഉയര്‍ന്നു

International

'സമാധാനത്തിന് മുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയം സ്ഥാപിക്കുന്നു'; ട്രംപിന് നോബേല്‍ ലഭിക്കാത്തതില്‍ പ്രതികരിച്ച് വൈറ്റ്ഹൗസ്

Kerala

ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണ്ണത്തട്ടിപ്പ്; പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്