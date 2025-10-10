International
സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല് മരിയ കൊറീന മചാഡോയ്ക്ക്
നോര്വേയിലെ ഓസ്ലോയില് ഇന്ത്യന് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.
ഓസ്ലോ | 2025ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെനസ്വേലയിലെ ജനാധിപത്യ അവകാശ പ്രവര്ത്തക മരിയ കൊറീന മചാഡോയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം.
നോര്വീജിയന് നൊബേല് കമ്മിറ്റിയാണ് സമാധാന നൊബേല് സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നോര്വേയിലെ ഓസ്ലോയില് ഇന്ത്യന് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.
ഈ വര്ഷം 244 വ്യക്തികളും 94 സംഘടനകളും ഉള്പ്പെടെ ആകെ 338 നാമനിര്ദേശങ്ങളാണ് സമാധാന നൊബേലിനായി പരിഗണിച്ചത്. സമ്മാന ജേതാവിന് ഡോക്ടര് ആല്ഫ്രഡ് നൊബേലിന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത മെഡലും 11 മില്യണ് സ്വീഡിഷ് ക്രോണും ലഭിക്കും.
