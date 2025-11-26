വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസുകളിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി; അധികൃതരെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശം

National
വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസുകളിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി; അധികൃതരെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശം
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസുകളിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. പരാതിയുള്ള വ്യക്തികൾ പോലീസിനെയോ അതത് ഹൈക്കോടതിയെയോ സമീപിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ബഹിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ സാമാജികർ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഇത്തരം എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ പരമോന്നത കോടതിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസ് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഈ കോടതിക്ക് എങ്ങനെ തുടർന്നും നിരീക്ഷിക്കാനാകും? നിങ്ങൾ അധികാരികളെ സമീപിക്കുക. അവരെ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക” – ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
പത്രപ്രവർത്തകനായ ഖുർബാൻ അലിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ നിസാം പാഷ, സംസ്ഥാന അധികാരികൾ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലീസ് സ്വമേധയാ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനെതിരായ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും എല്ലാ വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസുകളും പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. അപേക്ഷയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
എന്നാൽ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ബഹിഷ്കരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയത് എംഎൽഎമാരും വിവിധ സംഘടനകളുമാണെന്ന് പാഷ പറഞ്ഞു. ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ശേഷം അസം മന്ത്രി ‘ഗോബി ഫാർമിംഗിനെ’ കുറിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശം 1989-ലെ ഭഗൽപൂർ കലാപത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
“ഒരു പൊതു അധികാരിയോ സ്വകാര്യ പൗരനോ നടത്തുന്ന ബഹിഷ്കരണത്തിനായുള്ള ആഹ്വാനം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 15-ന്റെ ലംഘനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആ ബഹിഷ്കരണം മതപരമായ കാരണങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ. മതത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഭീഷണിയാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശിൽപികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിന് ഇത് കളങ്കവുമാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരായിട്ടും സംസ്ഥാന അധികാരികൾ ഈ നിരോധനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കടുത്ത വിവേചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവരാണ്” – പാഷ ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അൽപസമയത്തെ വാദത്തിന് ശേഷം ഹരജികൾ പ്രധാന കേസിനൊപ്പം പരിഗണിക്കാനായി അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റി.
കഴിഞ്ഞ മാസം, മുൻ പട്ന ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജന പ്രകാശും പത്രപ്രവർത്തകൻ ഖുർബാൻ അലിയും ചേർന്ന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാൻ കോടതി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയാൽ മുസ്ലീങ്ങൾ സംസ്ഥാനം കൈയടക്കുമെന്ന വാദത്തെ പിന്തുണച്ച് അസം ബിജെപി പ്രചരിപ്പിച്ച വീഡിയോ ഇവർ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.