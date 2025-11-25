Kerala
'നിര്ദ്ദോഷമായ തമാശ, നിരുപാധികം മാപ്പാക്കണം'; ബി ജെ പി ഷാള് ഇട്ട് സ്വീകരിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തിരിച്ചെത്തി
സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിര്ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവരുടെ കാറില് പന്തളത്തെത്തുകയായിരുന്നു
പത്തനംതിട്ട | ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാള് ഇട്ട് സ്വീകരിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി. പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബില് നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി അഖില് ഓമനക്കുട്ടന് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞത്.
സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിര്ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവരുടെ കാറില് പന്തളത്തെത്തുകയായിരുന്നു എന്നും അവര് തമാശ രൂപേണ ഷാള് കഴുത്തിലിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് അഖില് പറയുന്നത്. ഒരു നിര്ദ്ദോഷമായ തമാശ എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ കണ്ടുള്ളൂ. എന്നാല് അതിന് ശേഷം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബി ജെ പിയില് ചേര്ന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ ചതി ഞാന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തില് ചതി പ്രയോഗത്തിലൂടെ എന്നെ ബി ജെ പിക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചതോടെയാണ് വാര്ത്താ സമ്മേളനം നടത്തി യാഥാര്ത്ഥ്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും അഖില് ഓമനകുട്ടന് പറഞ്ഞു.