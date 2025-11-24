Connect with us

എപ്പോഴും മികച്ച സുഗന്ധത്തോടെ ഇരിക്കാന്‍ ചില നുറുങ്ങുകള്‍

ശരീരത്തിലെ ദുര്‍ഗന്ധം കുറക്കുകയും, പ്രകൃതിദത്ത സുഗന്ധങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യാന്‍ ചില എളുപ്പവായ്മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാം.

Nov 24, 2025 7:51 pm |

Nov 24, 2025 7:51 pm

മ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും നല്ല സുഗന്ധത്തോടെയും പുതുമയോടെയും നിലനില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും.പക്ഷേ, അത് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം? ശരീരത്തിലെ ദുര്‍ഗന്ധം കുറക്കുകയും, പ്രകൃതിദത്ത സുഗന്ധങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യാന്‍ ചില എളുപ്പവായ്മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാം.

ചര്‍മം സുതാര്യവും പുതുമയുള്ളതുമാക്കുക

ചര്‍മം പുതുമയുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ നേരിയതും സുഗന്ധം ഉള്ളതുമായ ഒരു ബോഡി വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കാം. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് വൃത്തിയും സുഗന്ധവും ഒരേ സമയം അനുഭവപ്പെടും.

 പെര്‍ഫ്യൂവും ഉപയോഗിക്കുക

കുളികഴിഞ്ഞ് ഒരു മികച്ച ഡിയോഡറണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍ പെര്‍ഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ശരീരത്തില്‍ ദുര്‍ഗന്ധം കുറക്കുകയും,  ദീര്‍ഘനേരം നല്ല സുഗന്ധം നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് കൈത്തണ്ട, കഴുത്ത്, ചെവിക്കു പിന്നില്‍ ഈ ടച്ച് പോയിന്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വസ്ത്രങ്ങളും ദുര്‍ഗന്ധവും

വസ്ത്രങ്ങളുടെ ദുര്‍ഗന്ധം പ്രശ്‌നമാകുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ മാര്‍ഗ്ഗം, ഫാബ്രിക് കംഫര്‍ട്ടന്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. കൂടാതെ, മികച്ച സ്‌പ്രേകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കു കൂടി സുഗന്ധം നല്‍കാവുന്നതാണ്.

മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക

ദിവസവും രണ്ട് തവണ പല്ല് തേച്ച്, മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക. പുതിയ സുഗന്ധം പ്രാപിക്കാന്‍, പുതിനയും ഇലകളും ചേര്‍ന്ന മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക.

വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ മറക്കരുത്

ശരീരത്തില്‍ വിശാലമായ വിഷവസ്തുക്കളെ പുറത്താക്കാന്‍, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത് ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കുകയും, ദുര്‍ഗന്ധം കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യാത്രയില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ടച്ച് അപ്പ് ചെയ്യുക

യാത്രയില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ടച്ച് അപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ട്രാവല്‍ സൈസ് പെര്‍ഫ്യൂമോ ബോഡി സ്‌പ്രേയോ കരുതാം. ഒക്കെ ചെയ്താല്‍ തന്നെ ദിവസം മുഴുവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല സുഗന്ധത്തോടെ ഇരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

