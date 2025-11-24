Connect with us

Kerala

ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം: പുറത്തുവന്ന പുതിയ ശബ്ദരേഖ നിഷേധിക്കാതെ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനൊരുങ്ങി യുവതി

ഗര്‍ഭധാരണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി

Published

Nov 24, 2025 3:13 pm |

Last Updated

Nov 24, 2025 3:17 pm

കൊച്ചി |  ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണ വിധേയനായ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ തന്റേതെന്ന പേരില്‍ പുറത്തുവന്ന പുതിയ ശ്ബദരേഖയും വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാറ്റും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും ഇതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കാതെ വിഷയത്തില്‍ നിയമപരമായ വഴി തേടുമെന്നുമാത്രമാണ് പ്രതികരിച്ചത്. അതേ സമയം രാഹല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ തെളുവുകളടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറാന്‍ യുവതി തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന സൂചനയും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

ഗര്‍ഭധാരണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി ഓഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുഞ്ഞ് വേണമെന്നും, നീ ഗര്‍ഭിണി ആകണമെന്നും രാഹുല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയോട് പറയുന്നു. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്‍ ആയിട്ടും ഇപ്പോള്‍ മാറുന്നത് എന്തിനാണെന്നും പെണ്‍കുട്ടി ചോദിക്കുന്നതും പുതുതായി പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖയിലുണ്ട്.ൃ ആരോഗ്യ-മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവതി പൊട്ടിക്കരയുന്നുമുണ്ട്. ‘ഡോക്ടറെ അറിയാം. അമ്മയ്ക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടറാണ്. അവിടേക്ക് പോകാന്‍ പേടിയാണ്. എനിക്ക് ഛര്‍ദ്ദി അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു.

‘എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തേ, താനാദ്യം ഒന്നു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടു സംസാരിക്കൂ. ഈ ഡ്രാമ കാണിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടമേയല്ല’ എന്നും രാഹുല്‍ പറയുന്നു. എന്തു ഡ്രാമയെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് കരച്ചില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു. നിന്റെ ഈ വര്‍ത്തമാനം നിര്‍ത്താന്‍, അസഭ്യം കലര്‍ന്ന മറുപടിയാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ തിരിച്ചു പറയുന്നത്.

ഞാന്‍ നിന്നോട് കഴിഞ്ഞദിവസം ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍, ഇന്നുകൊണ്ട് ലോകം അവസാനിക്കാന്‍ പോവുകയല്ലല്ലോ, എനിക്കൊരല്‍പ്പം സമയം താ എന്നു പറഞ്ഞു. മൂന്നു ദിവസമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ മാത്രം നിനക്ക് ചൂടു വന്നതെന്തിനാണെന്നും രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുമ്പോള്‍, ഒന്നാം മാസം എന്താണ് ഉണ്ടാകുകയെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോയെന്ന് രാഹുല്‍ മറുപടി നല്‍കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എനിക്ക് എന്റെ കാര്യമേ അറിയൂ എന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. തുടര്‍ച്ചയായ അധിക്ഷേപവും ഭീഷണിയും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി നിയമവഴി തേടാനൊരുങ്ങുന്നത്.

നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്‌സാപ്പ് ചാറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തിരുന്നു. അഞ്ചുപേര്‍ ഇ മെയില്‍ വഴി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്.  എന്നാല്‍, ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തേണ്ടി വന്ന യുവതി ഇതുവരെ മൊഴി നല്‍കുകയൊ പരാതി നല്‍കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ എ ഐ പഠിക്കാം

Aksharam Education

ജാമിഅയിൽ നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ

Aksharam Education

ചെറിയ പൂക്കളുടെ വലിയ ലോകം

Saudi Arabia

ഖത്തീഫിലെ സഫ്വയെ റാസ് തനൂറയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കടല്‍ പാലം തുറന്നു

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത

Kerala

ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം: പുറത്തുവന്ന പുതിയ ശബ്ദരേഖ നിഷേധിക്കാതെ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനൊരുങ്ങി യുവതി

Kerala

ചുഴലിക്കാറ്റ്: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത; ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്