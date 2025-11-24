Kerala
ചുഴലിക്കാറ്റ്: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത; ഏഴ് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
കന്യാകുമാരി കടലിനും സമീപത്തുമായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി നാളെയോട് കൂടി കന്യാകുമാരി കടല്, ശ്രീലങ്ക, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവയ്ക്ക് മുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം \ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്കകം ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടാന് സാധ്യയുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കന്യാകുമാരി കടലിനും സമീപത്തുമായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി നാളെയോട് കൂടി കന്യാകുമാരി കടല്, ശ്രീലങ്ക, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവയ്ക്ക് മുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെയെല്ലാം സ്വാധീനഫലമായാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നി ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.