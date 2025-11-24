Connect with us

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത

പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ, ഇടിമിന്നല്‍, ആലിപ്പഴം, എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു

Published

Nov 24, 2025 3:32 pm |

Last Updated

Nov 24, 2025 3:32 pm

റിയാദ് |  സഊദി അറേബ്യയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത. ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ രാജ്യത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ, ഇടിമിന്നല്‍, ആലിപ്പഴം, എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു

ജിദ്ദ, മക്ക, മദീന തബൂക്ക്, അല്‍ ജൗഫ്, വടക്കന്‍ അതിര്‍ത്തി മേഖല, ഹായില്‍, അല്‍ ബഹ, അസീര്‍, ജസാന്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ മഴയുടെ തീവ്രത മിതമായതോ, കനത്തതോ ആകാമെന്നും, ആലിപ്പഴ വര്ഷം,ശക്തമായ പൊടിപടലങ്ങള്‍ എന്നിവക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും,വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

ഹൈവേകളില്‍ വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും താഴ്വര പാതകളും വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കണമെന്നും മക്ക ക്രൈസിസ് ആന്‍ഡ് ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്മെന്റ് സെന്റര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ എ ഐ പഠിക്കാം

Aksharam Education

ജാമിഅയിൽ നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ

Aksharam Education

ചെറിയ പൂക്കളുടെ വലിയ ലോകം

Saudi Arabia

ഖത്തീഫിലെ സഫ്വയെ റാസ് തനൂറയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കടല്‍ പാലം തുറന്നു

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത

Kerala

ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം: പുറത്തുവന്ന പുതിയ ശബ്ദരേഖ നിഷേധിക്കാതെ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനൊരുങ്ങി യുവതി

Kerala

ചുഴലിക്കാറ്റ്: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത; ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്