Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള; എന്‍ വാസുവിനെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ച പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത

ബിഎന്‍എസ് നിയമത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണിതെന്ന് സ്‌പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡിജിപിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി

Published

Nov 24, 2025 7:33 pm |

Last Updated

Nov 24, 2025 7:33 pm

തിരുവനന്തപുരം |  ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മുന്‍ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റും ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുമായിരുന്ന എന്‍ വാസുവിനെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ച് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയതില്‍ പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത.തിരുവനന്തപുരം എആര്‍ ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ നിന്നും വാസുവിനെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ച് കൊല്ലത്തെ വിജിലന്‍സ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയത്.

കൈവിലങ്ങ് ഏതൊക്കെ പ്രതികള്‍ക്ക് വെക്കണമെന്ന് ബിഎന്‍എസ് നിയമത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണിതെന്ന് സ്‌പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡിജിപിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു.കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ച നടപടിയില്‍ ഡിജിപിക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്. എസ്‌ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിയാതെയാണ് കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ചതെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള; എന്‍ വാസുവിനെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ച പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത

Kerala

എസ് എസ് എഫ് കാമ്പസ് മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് കാമ്പയിന് തുടക്കം

Kerala

ശബരിമല ദര്‍ശനം; നാളെ സ്‌പോട്ട് ബുക്കിംഗ് 5000 പേര്‍ക്ക് മാത്രം

National

കോലാറില്‍ കാര്‍ ഫ്‌ളൈഓവറിന് മുകളില്‍ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് നാല് ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ മരിച്ചു

Kerala

കേരള ബേങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പി മോഹനന്‍ പ്രസിഡന്റ്

Kerala

പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകള്‍ പി എസ് സിയെ അറിയിക്കണം; സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഭരണപരിഷ്‌കാര വകുപ്പ്

local body election 2025

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ "ആദ്യത്തെ ഏടുകൾ' ഇവിടെയുണ്ട്!