Kerala

ശബരിമല ദര്‍ശനം; നാളെ സ്‌പോട്ട് ബുക്കിംഗ് 5000 പേര്‍ക്ക് മാത്രം

വെര്‍ച്ചല്‍ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് വഴി എഴുപതിനായിരം ഭക്തര്‍ക്ക് ദര്‍ശനത്തിന് അവസരമുണ്ടെന്നും തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്

Nov 24, 2025 6:57 pm |

Nov 24, 2025 6:57 pm

പത്തനംതിട്ട |  ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിന് ഭക്തരുടെ തിരക്ക് വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്നത് പരിഗണിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനുള്ള സ്‌പോട്ട് ബുക്കിംഗ് എണ്ണം 5000 ആയി നിജപെടുത്തി.

വെര്‍ച്ചല്‍ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് വഴി എഴുപതിനായിരം ഭക്തര്‍ക്ക് ദര്‍ശനത്തിന് അവസരമുണ്ടെന്നും തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് വാര്‍ത്താ കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

