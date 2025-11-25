Connect with us

National

നായ കുറുകെ ചാടി; കര്‍ണാടകയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു

നായ കുറുകെ ചാടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡ്രൈവര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Published

Nov 25, 2025 10:14 pm |

Last Updated

Nov 25, 2025 10:15 pm

ബെംഗളൂരു  | കര്‍ണാടകയിലെ കല്‍ബുര്‍ഗിയിലുണ്ടായ കാര്‍ മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു. കര്‍ണാടക സ്റ്റേറ്റ് മിനറല്‍സ് കോര്‍പറേഷന്‍ എംഡി മഹാന്തേഷ് ബിലാഗിയും സഹോദനും അവരുടെ ബന്ധുവും ആണ് മരിച്ചത്. ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകവെയാണ് ദുരന്തം.

കലബുര്‍ഗി ജില്ലയിലെ ജിവാര്‍ഗി താലുക്കിലുള്ള ഗൗനാലിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മഹാന്തേഷും ബന്ധുക്കളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇന്നോവ കാര്‍ തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. നായ കുറുകെ ചാടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡ്രൈവര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.

രാംദുര്‍ഗില്‍ നിന്ന് കല്‍ബുര്‍ഗിയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നായ കുറുകെ ചാടി; കര്‍ണാടകയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

കാസര്‍കോട് റെയില്‍വേ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നു കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി ഉറപ്പു നല്‍കി: രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എംപി

Kerala

'നിര്‍ദ്ദോഷമായ തമാശ, നിരുപാധികം മാപ്പാക്കണം'; ബി ജെ പി ഷാള്‍ ഇട്ട് സ്വീകരിച്ച യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തിരിച്ചെത്തി

Kerala

വ്യക്തികളുടെ ലൈവ് ലൊക്കേഷനുകളും സി ഡി ആറും ചോര്‍ത്തിയ കേസ്; മുഖ്യപ്രതി അടൂര്‍ സ്വദേശിയുടെ സഹായി യുപി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ശബരിമല; ഇതുവരെ മലചവിട്ടിയത് 848085 തീര്‍ഥാടകര്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സ്ഥാനമില്ല; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് നോക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്‍