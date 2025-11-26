Kerala
സെന്യാര് ചുഴലിക്കാറ്റ്: കേരളത്തില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം | മലേഷ്യയ്ക്കും മലാക്ക കടലിടുക്കിനും മുകളില് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദം വരും മണിക്കൂറുകളില് തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. നിലവില് ന്യൂനമര്ദ്ദം തീവ്രന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളില് പടിഞ്ഞാറ് – വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാന് സാധ്യതയെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തില് നാളെ വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയും ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയും ഉണ്ടാകും
.ന്യൂനമര്ദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്പെട്ടാല്, റൊട്ടേഷന് അനുസരിച്ച് അതിന് ‘സെന്യാര്’ എന്ന പേരിടും. ‘സിംഹം’ എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന പേര് യുഎഇ ആണ് നല്കിയത്. വടക്കേ ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളില് ഉണ്ടാവുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകള്ക്ക് ഇടുന്ന പേരുകളുടെ പട്ടികയിലെ അടുത്ത പേരാണ് സെന്യാര്.അതിനിടെ കന്യാകുമാരി കടലിന് സമീപത്തായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി കന്യാകുമാരി കടല്, ശ്രീലങ്ക, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവയ്ക്ക് മുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു. വരും മണിക്കൂറുകളില് വടക്ക് – വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു ശക്തി കൂടിയ ന്യുനമര്ദ്ദമായും തുടര്ന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച് തീവ്രന്യുനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കാനും സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ച
ചുഴലിക്കാറ്റ്, ന്യൂനമര്ദ്ദം എന്നിവയുടെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ശക്തമായ മഴ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.