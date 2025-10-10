Kerala
മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല; നിര്ണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച് ഹൈക്കോടതി
ജുഡീഷ്യല് കമ്മീഷന് നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് വിധി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി.
കൊച്ചി|മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമി വിഷയത്തില് നിര്ണായക ഉത്തരവിറക്കി കേരള ഹൈക്കോടതി. മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജുഡീഷ്യല് കമ്മീഷന് നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് വിധി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ അപ്പീലിലാണ് നടപടി. 1950ലെ ആധാര പ്രകാരം ഭൂമി ഫാറൂഖ് കോളജിനുള്ള ദാനമാണ്. ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭൂമി വഖഫ് അല്ലാതായെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്നും അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടിയെ എടുക്കാവൂ എന്നും നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.
ജസ്റ്റിസ് സി എഎന് രാമചന്ദ്രന് നായരെ സര്ക്കാര് മുനമ്പത്തെ ഭൂമിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സര്ക്കാര് അപ്പീല് നല്കുകയായിരുന്നു. കമ്മീഷനെ വെക്കാനും ഭൂമി പരിശോധിക്കാനും സര്ക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.