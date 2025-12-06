Kerala
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം; പിവി അന്വറിന് ഇഡി നോട്ടീസ്
കൊച്ചി ആസ്ഥാനത്ത് അന്വര് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.
കൊച്ചി| അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന് എംഎല്എയും തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ പിവി അന്വറിന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നോട്ടീസ്. കൊച്ചി ആസ്ഥാനത്ത് അന്വര് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിര്ദേശം. അന്വര് ബിനാമി ഇടപാട് നടത്തിയെന്നാണ് ഇഡി കണ്ടെത്തല്. റെയ്ഡില് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ് നോട്ടീസ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. പിഎംഎല്എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നടപടി.
2016ല് 14.38 കോടി ആയിരുന്ന പി വി അന്വറിന്റെ ആസ്തി 2021ല് 64.14 കോടിയായി വര്ധിച്ചു. അന്വറിന് പണം നല്കിയവരിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തും. ആസ്തി വര്ധനവ് എങ്ങനെ എന്നതിന് പി വി അന്വറിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണമില്ല.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
യു എ ഇ 4.8 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കും;റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ലോക ബേങ്ക്
Kerala
രാഹുലിനെ പോലീസ് മനപ്പൂര്വ്വം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന വാദം ശരിയല്ല: മുഖ്യമന്ത്രി
National
ഉമീദ് പോർട്ടൽ: വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കും
Kerala
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ സ്വയം സ്ഥാനാര്ഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം; ബി ജെ പി നേതാക്കള്ക്കിടയില് അമര്ഷം
National
ഉടമ ഉപേക്ഷിച്ച വളര്ത്തു നായയുടെ ആക്രമണത്തില് യുവതി മരിച്ചു
Kerala
കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില് യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി
Kerala