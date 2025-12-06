Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില്‍ യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

കടിയങ്ങാട്ട് സ്വദേശി ജംസലിനെയാണ് കാണാതായത്

Published

Dec 06, 2025 10:40 am |

Last Updated

Dec 06, 2025 10:40 am

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കടിയങ്ങാട് യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. കടിയങ്ങാട്ട് സ്വദേശി ജംസലിനെയാണ് കാണാതായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് വീട്ടില്‍ നിന്നും യുവാവ് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. യുവാവിന് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതായി കുടുംബം പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ പേരാമ്പ്ര പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇ 4.8 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കും;റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ലോക ബേങ്ക്

Kerala

രാഹുലിനെ പോലീസ് മനപ്പൂര്‍വ്വം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന വാദം ശരിയല്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

National

ഉമീദ് പോർട്ടൽ: വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കും

Kerala

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ സ്വയം സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം; ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ അമര്‍ഷം

National

ഉടമ ഉപേക്ഷിച്ച വളര്‍ത്തു നായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ യുവതി മരിച്ചു

Kerala

കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില്‍ യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

Kerala

കോട്ടയത്ത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ലോറിയില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി, സിലിണ്ടര്‍ കുത്തിത്തുറന്ന് തീകൊളുത്തി; യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം