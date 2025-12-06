Kerala
കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില് യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി
കടിയങ്ങാട്ട് സ്വദേശി ജംസലിനെയാണ് കാണാതായത്
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കടിയങ്ങാട് യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. കടിയങ്ങാട്ട് സ്വദേശി ജംസലിനെയാണ് കാണാതായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് വീട്ടില് നിന്നും യുവാവ് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. യുവാവിന് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതായി കുടുംബം പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തില് പേരാമ്പ്ര പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
