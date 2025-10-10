Kerala
ആര് എസ് എസ് ശാഖയില് നിന്നും നിരന്തരം ലൈംഗിക പീഡനം; ഇന്സ്റ്റയില് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി
തനിക്ക് ജീവിതത്തില് ഇത്രയധികം വെറുപ്പുളള മറ്റൊരു സംഘടനയില്ലെന്നും ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലും ഒരു ആര്എസ്എസ് പ്രവര്ത്തകനെ സുഹൃത്താക്കരുതെന്നുമാണ് യുവാവ് കുറിപ്പില് പറയുന്നത്
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | ആര്എസ്എസ് ശാഖയില് നിരന്തരം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന് കുറിപ്പെഴുതിവെച്ച് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തമ്പലക്കാട് സ്വദേശിയായ അനന്തുവാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.
ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ആര്എസ്എസ് ശാഖയില് നിന്നും പ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും നേരിടേണ്ടിവന്ന ക്രൂരതകള് മരണമൊഴിയായി എഴുതി ഷെഡ്യൂള് ചെയ്താണ് അനന്തു ജീവനൊടുക്കിയത്. നാല് വയസുളളപ്പോള് തന്നെ ഒരാള് ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആര്എസ്എസ് എന്ന സംഘടനയിലെ പലരില് നിന്നും ലൈംഗിക പീഡനം നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും യുവാവ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റില് പറയുന്നു. തന്നെ നിരന്തരം ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ ആള് മൂലം ഒസിഡി (ഒബ്സസീവ് കംപള്സീവ് ഡിസോര്ഡര്) ഉണ്ടായെന്നും പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു.
തനിക്ക് ജീവിതത്തില് ഇത്രയധികം വെറുപ്പുളള മറ്റൊരു സംഘടനയില്ലെന്നും ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലും ഒരു ആര്എസ്എസ് പ്രവര്ത്തകനെ സുഹൃത്താക്കരുതെന്നുമാണ് യുവാവ് കുറിപ്പില് പറയുന്നത്. അത് അച്ഛനാണെങ്കിലും സഹോദരനാണെങ്കിലും മകനാണെങ്കിലും അവരെ ജീവിതത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അത്രയ്ക്ക് വിഷം കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് ആര്എസ്എസുകാരെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു.