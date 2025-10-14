International
ഹമാസിനെ പൂര്ണമായി തുടച്ചുനീക്കണം: ഇസ്റാഈല്
ഗസ്സയില് എതിരാളികളെ ഹമാസ് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തെന്നും ഇസ്റാഈല്.
ടെല് അവീവ് | ഹമാസിനെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും അവശേഷിക്കാന് അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഇസ്റാഈല്. ഗ്രൂപ്പിനെ പൂര്ണമായി തുടച്ചുനീക്കണം. ഹമാസ് പൂര്ണമായും നിരായുധവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടാല് മാത്രമേ യുദ്ധം അവസാനിക്കൂ എന്ന് ഇസ്റാഈല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പ്രസ്താവന.
ഗസ്സയില് എതിരാളികളെ ഹമാസ് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തെന്നും ഇസ്റാഈല് പറഞ്ഞു. വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആരോപണങ്ങള്.
തടവില് ജീവന് പൊലിഞ്ഞ 28 ബന്ദികളില് നാലുപേരുടെ മാത്രം മൃതദേഹമാണ് ഹമാസ് ഇതുവരെ കൈമാറിയത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മൃതശരീരം വീണ്ടെടുക്കാനായില്ലെന്ന ഹമാസ് പ്രതികരണം ചതിയാണെന്നും ഇസ്റാഈല് ആരോപിക്കുന്നു.
.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മറവില് വിദ്യാര്ഥനിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കി; വയനാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്
Kerala
പറവൂരില് മൂന്ന് വയസുകാരിയുടെ ചെവി കടിച്ചെടുത്ത നായക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു
Kerala
രാജസ്ഥാനില് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു; 15 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുന്നു; രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
International
ഹമാസിനെ പൂര്ണമായി തുടച്ചുനീക്കണം: ഇസ്റാഈല്
Kerala
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദര്ശനം; ഒരുക്കങ്ങള് പുരോഗമിക്കുന്നു
bihar election 2025