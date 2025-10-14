Connect with us

Kerala

അതിശക്തമായ മഴ; അടിമാലിയില്‍ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണു യുവാവ് കുടുങ്ങി, രക്ഷപ്പെടുത്തി

അരഭാഗം വരെ മണ്ണിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിയ അരുണിനെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനൊടുവില്‍ പുറത്തെടുത്തു

Published

Oct 14, 2025 10:45 pm |

Last Updated

Oct 14, 2025 10:45 pm

ഇടുക്കി |  അടിമാലിയില്‍ ശക്തമായ മഴയെ തുടര്‍ന്ന് മണ്ണിടിച്ചില്‍. അടിമാലി മച്ചിപ്ലാവ് ചൂരക്കട്ടന്‍കുടി ഉന്നതിയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. മാങ്കോഴിക്കല്‍ അരുണിന്റെ വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണത്. വൈകുന്നേരം പെയ് ശക്തമായ മഴയിലാണ് അരുണിന്റെ വീടിന് പുറകിലായി മണ്ണിടിഞ്ഞത്.

അരഭാഗം വരെ മണ്ണിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിയ അരുണിനെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനൊടുവില്‍ പുറത്തെടുത്തു. അരുണ്‍ നിലവില്‍ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. അതേ സമയം പരുക്കുകള്‍ ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിനും മറ്റ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും അപകടസ്ഥലത്തെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിരുന്നു. ശക്തമായ മഴയും ഇടുങ്ങിയ വഴിയും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവുമാണ് തടസമായത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പൊഴിയൂരില്‍ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ബോട്ടിന് നേരെ എറിഞ്ഞ ബിയര്‍ കുപ്പി കൊണ്ട് മൂന്ന് വയസുകാരിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്; പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

അതിശക്തമായ മഴ; അടിമാലിയില്‍ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണു യുവാവ് കുടുങ്ങി, രക്ഷപ്പെടുത്തി

Kerala

പുനലൂരില്‍ ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു; അപകടം ഇലക്ട്രിക് ലൈനില്‍ തട്ടിനിന്ന മരം മുറിക്കുന്നതിനിടെ

Kerala

അനധികൃത എയര്‍ ഹോണുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ വ്യാപക പരിശോധന; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ പിടിച്ചെടുത്തത് 390 എണ്ണം, 5,18000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി

Kerala

മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മറവില്‍ വിദ്യാര്‍ഥനിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കി; വയനാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പറവൂരില്‍ മൂന്ന് വയസുകാരിയുടെ ചെവി കടിച്ചെടുത്ത നായക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു

National

രാജസ്ഥാനില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു; 19 മരണം