Connect with us

National

എസ് ഐ ആര്‍: പാര്‍ലിമെന്റില്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്രം

ചൊവ്വ, ബുധന്‍ ദിവസങ്ങളിലായി പത്ത് മണിക്കൂര്‍ സമയം ചര്‍ച്ചക്കായി നീക്കിവെക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Published

Dec 02, 2025 8:19 pm |

Last Updated

Dec 02, 2025 8:19 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടികാ പരിഷ്‌കരണ (എസ് ഐ ആര്‍)ത്തില്‍ പാര്‍ലിമെന്റില്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ചൊവ്വ, ബുധന്‍ ദിവസങ്ങളിലായി പത്ത് മണിക്കൂര്‍ സമയം ചര്‍ച്ചക്കായി നീക്കിവെക്കാനാണ് കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ് ഐ ആറില്‍ ഉടന്‍ ചര്‍ച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തുകയും സഭ തുടര്‍ച്ചയായി സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം, വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണമെന്ന പേരിലല്ല, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്‌കാരമെന്ന പേരിലാണ് ചര്‍ച്ച നടത്തുകയെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിയമമന്ത്രി അര്‍ജുന്‍ റാം മേഘ്വാള്‍ ബുധനാഴ്ച ചര്‍ച്ചക്ക് മറുപടി നല്‍കും. എന്നാല്‍, ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കില്ല. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സംസാരിക്കും.

എസ് ഐ ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഠിന ജോലി നിമിത്തം 28 ബി എല്‍ ഒമാര്‍ മരിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും എസ് ഐ ആര്‍ തുടരുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്ന് രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

95 കാരിയായ വയോധികയ്ക്ക് നെരെ പീഡന ശ്രമം; 64 കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസില്‍ പരാതിക്കാരിയുടെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു; കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കാസര്‍കോട് പൊട്ടി വീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചു

Malappuram

ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാനെത്തിയ മലപ്പുറം കാളികാവ് സ്വദേശിനി റിയാദില്‍ നിര്യാതയായി

National

എസ് ഐ ആര്‍: പാര്‍ലിമെന്റില്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്രം

National

ഉമീദ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍: സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിയെ കണ്ട് മുസ്‌ലിം ലീഗ് എം പിമാര്‍

Kerala

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ ആശയങ്ങളോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ്: ജിഫ്രി തങ്ങള്‍