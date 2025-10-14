Kerala
രാജസ്ഥാനില് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു; 15 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
57 യാത്രക്കാരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ജയ്പുര് | രാജസ്ഥാനില് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു.സംഭവത്തില് 15 പേര്ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. ജയ്സാല്മറില് നിന്ന് ജോധ്പുറിലേക്ക് പോയ ബസിനാണ് തീപിടിച്ചത്.ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നരയോടെയാണ് സംഭവം.
ജയ്സാല്മറില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ബസ് തയാട്ട് ഗ്രാമത്തിന് സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് തീപിടിച്ചത്.പരുക്കേറ്റവരെ ജയ്സാല്മറിലെ ജവഹര് ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി.
57 യാത്രക്കാരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബസിന് തീപിടിച്ചത് കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയത്. അവര് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തീയണക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൂര്ണമായും സാധിച്ചില്ല.
പിന്നീട് സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പോലീസും ചേര്ന്നാണ് പൂര്ണമായി തീയണച്ചത്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല
