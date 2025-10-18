Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴ; നാല് ജില്ലകളില് ഞായറാഴ്ച ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പാണ്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഞായറാഴ്ച ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് ആണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം.
ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പാണ്. എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
നാളെയും മറ്റന്നാളും 11 ജില്ലകളില് മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.അറബിക്കടലില് ന്യൂന മര്ദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തീവ്ര ന്യൂന മര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാനാണ് സാധ്യത. കേരള കര്ണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മീന്പിടുത്തത്തിന് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തി.