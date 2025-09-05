Kerala
തൃശൂര് ഡിഐജി ഓഫീസിന് മുന്നില് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ 'കൊലച്ചോറ് സമരം'
കുന്നംകുളത്തെ കസ്റ്റഡി മര്ദനത്തില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതീകാത്മക സമരം.
തൃശൂര്| തൃശൂരില് ഡിഐജി ഓഫീസിന് മുന്നില് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ‘കൊലച്ചോറ് സമരം’ നടത്തി. കുന്നംകുളത്തെ കസ്റ്റഡി മര്ദനത്തില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതീകാത്മക സമരം. മര്ദിച്ച പോലീസുകാരുടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് പോലീസ് യൂണിഫോം ധരിച്ചാണ് സമരക്കാര് പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയത്. ഡിഐജി ഓഫീസിന് മുന്നിലെ ബാരിക്കേഡിന് സമീപം ഇലയിട്ട് പ്രതിഷേധവും നടത്തിയിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില് ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയാണെന്ന് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
2023 ഏപ്രില് അഞ്ചിനാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂര് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി എസ് സുജിത്തിനെ കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്വെച്ച് പോലീസുകാര് ക്രൂര മര്ദനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച സുജിത്തിനെ ലാത്തികൊണ്ട് കാലിന് പതിനഞ്ച് മിനുട്ടോളം അടിച്ചെന്നും കുടിക്കാന് വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ലെന്നും സുജിത്ത് പറഞ്ഞു. വഴിയരികില് നിന്നിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ക്രൂരതയെന്ന് സുജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ നുഹ്മാന് സുജിത്തിനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും തുടര്ന്ന് സിപിഒമാരായ ശശീന്ദ്രന്, സന്ദീപ്, സജീവന് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് മര്ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.
മദ്യപിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി, പോലീസിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൃത്യ നിര്വഹണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന വ്യാജ എഫ്ഐആര് ഉണ്ടാക്കി സുജിത്തിനെ ജയിലിലടയ്ക്കാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നീക്കം. എന്നാല് വൈദ്യ പരിശോധനയില് സുജിത്ത് മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. തുടര്ന്ന്ചാവക്കാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സുജിത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.