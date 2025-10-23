Latest
Career Education
ഒന്നര കോടിയുടെ ലൈഫ് സ്കോളര്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
National
സൈനിക കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ 79,000 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അനുമതി
Kuwait
നവംബര് ഒന്ന് മുതല് തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം ,പൊതു അവധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങള് ആഷല് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണം
Kuwait
കുവൈത്തില് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്ഷത്തിനിടെ ഹൃദയമാഘാതം സംഭവിച്ചത് പതിനായിരത്തിലധികം പേര്ക്ക്
Ongoing News
ഇസ്റാഈല് പരമാധികാര ബില്ലുകള് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം :ജിസിസി
Ongoing News
2050 ല് ആഗോള എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത പ്രതിദിനം 123 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയരും : ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറല്
Saudi Arabia