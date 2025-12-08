National
വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ 150 -ാം വാര്ഷികം; ലോക്സഭയില് 10 മണിക്കൂര് നീണ്ട ചര്ച്ചക്കു പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കമിടും
വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് ചൊവ്വാഴ്ച ലോക്സഭയില് ചര്ച്ച നടക്കും
ന്യൂഡല്ഹി | വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ 150 -ാം വാര്ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ലോക്സഭയില് പ്രത്യേക ചര്ച്ച നടക്കും. 10 മണിക്കൂര് നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന ചര്ച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തുടക്കം കുറിക്കും.
വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് ചൊവ്വാഴ്ച ലോക്സഭയില് ചര്ച്ച നടക്കും. ചര്ച്ചയില് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കാത്തത് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയേക്കും. ഇരു ചര്ച്ചകളിലും സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ഡിഗോ വിമാന സര്വീസുകളിലെ പ്രതിസന്ധി പ്രതിപക്ഷം സഭയില് ഉന്നയിക്കും
