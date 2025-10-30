Connect with us

Kerala

പിഎം ശ്രീയില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറുന്നത് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയാകും: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളെ തകര്‍ക്കാനാണ് ഈ പിന്‍മാറ്റമെന്നും മന്ത്രി

Published

Oct 30, 2025 3:39 pm |

Last Updated

Oct 30, 2025 3:39 pm

കാസര്‍കോട്  \ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍.സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളെ തകര്‍ക്കാനാണ് ഈ പിന്‍മാറ്റമെന്നും കാസര്‍കോട്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളെ തകര്‍ക്കുന്ന രീതി തുടര്‍ന്നാല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളെ തേടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പദ്ധതി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. ഈ കരാറില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്മാറില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍ പറഞ്ഞു.

നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിനുശേഷം എല്ലാ വര്‍ഷവും നല്‍കുന്ന സഹായത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2022-23 കാലയളവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ വികസനത്തിനായി 1071 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം നല്‍കിയത്.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ സ്മാര്‍ട്ട് സ്‌കൂളുകള്‍ ആയത്. അത് മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ലൂവ്രെ മ്യൂസിയം കവര്‍ച്ച; മുഖ്യ ആസൂത്രകനടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി റിമാന്‍ഡില്‍

Kerala

പി എം ശ്രീ വിഷയത്തില്‍ മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍ തന്നെ അപമാനിച്ചു; എഐഎസ്എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം അതിരുവിട്ടു: മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

പിഎം ശ്രീയില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറുന്നത് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയാകും: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

National

വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളാല്‍ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന അഴിമതിയുടെ രാജകുമാരന്‍മാര്‍; രാഹുലിനും തേജസ്വിക്കുമെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിര്‍ശവുമായി മോദി

Kerala

യുവാവിനെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; മലപ്പുറം സ്വദേശിയും ഭാര്യയും അറസ്റ്റില്‍

National

മലയാളിയായ റിഷിൻ ഇസ്‌മായിൽ ഐഎഎസ് പൂർവ മേദിനിപുര്‍ ജില്ലാ കളക്ടർ