Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി റിമാന്‍ഡില്‍

പോറ്റിയെ തിരുവനന്തപുരം സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും

Published

Oct 30, 2025 4:39 pm |

Last Updated

Oct 30, 2025 4:39 pm

പത്തനംതിട്ട  | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ചാ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. റാന്നി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. പോറ്റിയെ തിരുവനന്തപുരം സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും. നവംബര്‍ മൂന്നിന് പ്രൊഡക്ഷന്‍ വാറന്‍ഡ് ഹാജരാക്കും. എസ്എടി പിടിച്ചെടുത്ത സ്വര്‍ണം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയത്. പരാതികള്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അസുഖ ബാധിതനാണെന്നും ബെംഗളൂരുവില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നെന്നും ജയിലില്‍ കഴിയാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം, കൃത്യമായ പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും മെഡിക്കല്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കി എസ്ഐടി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി സ്വര്‍ണ മോഷണ കേസില്‍ പോറ്റിയെ നാളെ വീണ്ടും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

 

---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ലൂവ്രെ മ്യൂസിയം കവര്‍ച്ച; മുഖ്യ ആസൂത്രകനടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി റിമാന്‍ഡില്‍

Kerala

പി എം ശ്രീ വിഷയത്തില്‍ മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍ തന്നെ അപമാനിച്ചു; എഐഎസ്എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം അതിരുവിട്ടു: മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

പിഎം ശ്രീയില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറുന്നത് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയാകും: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

National

വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളാല്‍ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന അഴിമതിയുടെ രാജകുമാരന്‍മാര്‍; രാഹുലിനും തേജസ്വിക്കുമെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിര്‍ശവുമായി മോദി

Kerala

യുവാവിനെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; മലപ്പുറം സ്വദേശിയും ഭാര്യയും അറസ്റ്റില്‍

National

മലയാളിയായ റിഷിൻ ഇസ്‌മായിൽ ഐഎഎസ് പൂർവ മേദിനിപുര്‍ ജില്ലാ കളക്ടർ