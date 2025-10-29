Connect with us

Ongoing News

ഇന്ത്യ-ആസ്‌ത്രേലിയ ടി20; ആദ്യ മത്സരം മഴയെടുത്തു

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 97 റണ്‍സെടുത്ത് നില്‍ക്കേയാണ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചത്.

Published

Oct 29, 2025 5:51 pm |

Last Updated

Oct 29, 2025 5:51 pm

കാന്‍ബെറ | ഇന്ത്യ-ആസ്‌ത്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 97 റണ്‍സെടുത്ത് നില്‍ക്കേയാണ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചത്.

20 പന്തില്‍ 37 റണ്‍സുമായി ശുഭ്മന്‍ ഗില്ലും 24 പന്തില്‍ 39 റണ്‍സുമായി ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവുമായിരുന്നു ക്രീസില്‍. അഭിഷേക് ശര്‍മ (14ല്‍ 19)യുടെ വിക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. അഭിഷേകിനെ നഥാന്‍ എല്ലിസിന്റെ പന്തില്‍ ടിം ഡേവിഡ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

രണ്ടുതവണയാണ് മഴ കളിമുടക്കിയത്. ആദ്യ തവണ പെയ്ത മഴ തോര്‍ന്ന്, 18 ഓവറാക്കി ചുരുക്കി മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും മഴ വില്ലനായെത്തി. ഇതോടെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ അമ്പയര്‍മാര്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

ഇന്ത്യ-ആസ്‌ത്രേലിയ ടി20; ആദ്യ മത്സരം മഴയെടുത്തു

National

പാക് കള്ള പ്രചാരണം പൊളിഞ്ഞു: റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശിവാംഗി സിംഗ്

Kerala

ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വര്‍ധന, സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍; വമ്പന്‍ ജനകീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

പി എം ശ്രീ: പുനപ്പരിശോധിക്കാന്‍ ഏഴംഗ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി; റിപോര്‍ട്ട് വരുന്നതു വരെ പദ്ധതി നിര്‍ത്തിവെക്കും

Kerala

നെടുമ്പാശ്ശേരി എയര്‍പോര്‍ട്ട് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

Ongoing News

ഐ സി സി ഏകദിന റാങ്കിംഗ്: 38-ാം വയസ്സില്‍ ഒന്നാമതെത്തി രോഹിത് ശര്‍മ, നേട്ടം കരിയറിലാദ്യം

Kerala

പുനപ്പരിശോധാനാ ഹരജിയും തള്ളി; ലോറന്‍സിന്റെ മൃതദേഹം മെഡിക്കല്‍ പഠനത്തിനു തന്നെ