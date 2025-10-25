Ongoing News
ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസ ജയം; ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പരമ്പര
ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രോഹിത് ശർമ സെഞ്ചറിയും വിരാട് കോലി അർധ സെഞ്ചറിയും നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു
സിഡ്നി | ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസ ജയം. 237 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ക്രീസിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 38.3 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. അതേസമയം, മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിൽ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി.
ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രോഹിത് ശർമ സെഞ്ചറിയും വിരാട് കോലി അർധ സെഞ്ചറിയും നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 69 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗില്ലിനെ തുടക്കത്തിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും രോഹിത്–കോലി സഖ്യം ഉറച്ചുനിന്ന് നയിക്കുകയായിരുന്നു. 11-ാം ഓവറിൽ ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലക്സ് ക്യാരി ക്യാച്ചെടുത്താണ് ഗില്ലിനെ പുറത്താക്കിയത്.
ഓസീസ് 46.4 ഓവറിൽ 236 റൺസടിച്ച് പുറത്തായി. മാറ്റ് റെൻ ഷോ അർധ സെഞ്ചറി നേടി. മിച്ചൽ മാർഷ് (41), മാത്യു ഷോർട്ട് (30), ട്രാവിസ് ഹെഡ് (29), അലക്സ് ക്യാരി (24) എന്നിവരാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മറ്റു പ്രധാന സ്കോറർമാർ.
ഹർഷിത് റാണ 8.4 ഓവറിൽ 39 റൺസ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ രണ്ടു വിക്കറ്റുകളും മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കുൽദീപ് യാദവ്, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.