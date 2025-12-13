Connect with us

Kerala

വിജയാഹ്ലാദത്തിനിടെ പൊട്ടിച്ച പടക്കത്തില്‍ നിന്നും ദേഹത്തേക്ക് തീപടര്‍ന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മരിച്ചു

സ്‌കൂട്ടറില്‍ സൂക്ഷിച്ച പടക്കത്തിലേക്ക് തീ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

Published

Dec 13, 2025 9:15 pm |

Last Updated

Dec 13, 2025 9:15 pm

മലപ്പുറം |  കൊണ്ടോട്ടി ചെറുകാവില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഹ്ലാദത്തിനിടെ പൊട്ടിച്ച പടക്കത്തില്‍ നിന്നും ദേഹത്തേക്ക് തീപടര്‍ന്ന് പൊള്ളേറ്റ് യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മരിച്ചു. ചെറുകാവ് സ്വദേശി ഇര്‍ഷാദ് (27) ആണ് മരിച്ചത്.

ഒന്‍പതാം വാര്‍ഡ് പെരിയമ്പലത്തെ വിജയാഹ്ലാദ ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സ്‌കൂട്ടറില്‍ സൂക്ഷിച്ച പടക്കത്തിലേക്ക് തീ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. സ്‌കൂട്ടറിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഇര്‍ഷാദിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തീപടര്‍ന്ന് പിടിക്കുകയും ഗുരുതരമായ പരുക്കേല്‍ക്കുകയുമായിരുന്നു

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വിജയാഹ്ലാദത്തിനിടെ പൊട്ടിച്ച പടക്കത്തില്‍ നിന്നും ദേഹത്തേക്ക് തീപടര്‍ന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ശബരിമലയില്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് ഇടയിലേക്ക് ട്രാക്ടര്‍ പാഞ്ഞു കയറി; കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 9 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്, രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരം

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ യു ഡി എഫിന് മിന്നും ജയം; എല്‍ ഡി എഫിനേറ്റത് ശക്തമായ തിരിച്ചടി

Kerala

പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം കിട്ടിയില്ല; എല്‍ ഡി എഫിനേറ്റ തിരിച്ചടിക്കുള്ള കാരണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനു നേരെ ആക്രമണം; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിനിടെ സംഘര്‍ഷം; കോട്ടയത്ത് ഒരാള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Kerala

ഇടത് മുന്നണിയുടെ അടിത്തറ തകര്‍ന്നിട്ടില്ല; തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും: എം വി ഗോവിന്ദന്‍