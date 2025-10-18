Connect with us

Pathanamthitta

മേയാന്‍വിട്ട പോത്തിനെ കശാപ്പ് ചെയ്തു കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയ കേസില്‍ രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

മേയാന്‍ വിട്ട പോത്തുകളില്‍ 200 കിലോ തൂക്കം വരുന്നത് ഉദ്ദേശം അറുപതിനായിരം രൂപ മതിപ്പു വിലയുള്ളതുമായ പോത്തിനെയാണ് മോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത്.

Published

Oct 18, 2025 9:58 pm |

Last Updated

Oct 18, 2025 9:59 pm

ചിറ്റാര്‍ \  റബര്‍ തോട്ടത്തില്‍ മേയാന്‍വിട്ട പോത്തിനെ കശാപ്പ് ചെയ്തു പിക്കപ്പ് വാനില്‍ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയ കേസില്‍ രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ചിറ്റാര്‍ പാമ്പിനി കൃഷ്ണ മംഗലത്തു വീട്ടില്‍ ജിതിന്‍കുമാര്‍ (27), ങ്ങമൂഴി ഇടുപ്പുകല്ലില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ പ്രമോദ്(27) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

റാന്നി-പെരുനാട് ബിമ്മരം ഈട്ടിമൂട്ടില്‍ വീട്ടില്‍ ത്രിദീപിന്റെ പോത്തിനെയാണ് മോഷണം ചെയ്ത് കശാപ്പ് ചെയ്തു പിക്കപ്പ് വാനില്‍ കടത്തി കൊണ്ട് പോയത്. കര്‍ഷകനായ ത്രിദീപിന് 7 പശുക്കളും രണ്ടു പോത്തുകളും ആണുള്ളത്. മേയാന്‍ വിട്ട പോത്തുകളില്‍ 200 കിലോ തൂക്കം വരുന്നത് ഉദ്ദേശം അറുപതിനായിരം രൂപ മതിപ്പു വിലയുള്ളതുമായ പോത്തിനെയാണ് മോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത്. പോത്തിനെ കാണാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ത്രീദീപ് നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ വനഭാഗത്ത് റോഡിനോട് ചേര്‍ന്ന കാട്ടുപ്രദേശത്ത് പോത്തിന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും കുടലും കാണപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് പെരുനാട് പോലിസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതിയുമായി എത്തുകയായിരുന്നു.കേസില്‍ പ്രധാന പ്രതി ഒളിവിലാണ്. പെരുനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ വിഷ്ണു, സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ രവീന്ദ്രന്‍ എ ആര്‍, സി പി ഒ ബിനു അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സഅദിയ്യയില്‍ താജുല്‍ ഉലമ നൂറുല്‍ ഉലമ ആണ്ട് നേര്‍ച്ച സിയാറത്തും പതാക ഉയര്‍ത്തലും നാളെ

Kerala

ഒറ്റപ്പാലത്ത് ലോറി കയറിയിറങ്ങി സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രിക മരിച്ചു

Kerala

എ ഗ്രേഡ് നേട്ടവുമായി മര്‍കസ് യുനാനി മെഡി. കോളജ്

Kerala

ഗവേഷണ പ്രബന്ധമവതരിപ്പിച്ച് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കിയ 13കാരന്‍ ഹേബല്‍ അന്‍വറിനെ ആദരിച്ച് മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമി

Kerala

ഉന്നതങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയണം: ഡോ. ശക്കീല്‍ അഹ്മദ് ഐ എ എസ്

Kerala

ഐ എ എം ഇ ജില്ല ആര്‍ട്ടോറിയങ്ങള്‍; മികച്ച വിജയം നേടി മര്‍കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്‌കൂളുകള്‍

Kerala

തദ്രീബ് ഖത്മുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ കോഴ്സ്; രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ നവംബര്‍ 9ന് ഞായറാഴ്ച