Connect with us

Editors Pick

മൂന്നാറിലെ വയലറ്റ് വസന്തം കഥാവശേഷമാകുന്നു

ഒന്നേകാല്‍ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മൂന്നാറില്‍ തേയില കൃഷിക്കെത്തിയ ബ്രിട്ടിഷുകാരാണ് തേയിലകള്‍ക്കിടയിലും പാതയോരങ്ങളിലും സ്വന്തം നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിച്ച ജക്രാന്ത മരങ്ങള്‍ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്.

Published

Dec 01, 2025 7:39 pm |

Last Updated

Dec 01, 2025 7:39 pm

ഇടുക്കി | ബ്രിട്ടണില്‍ നിന്നും എത്തി മൂന്നാറിനെ സുന്ദരിയാക്കിയിരുന്ന ജക്രാന്ത മരങ്ങള്‍ നാശത്തിലേക്ക്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം മൂന്നാറിന്റെ പാതയോരങ്ങളെ നീലപ്പൂക്കളാല്‍ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ജക്രാന്ത മരങ്ങള്‍ (നീല വാക) പലതും ഓര്‍മയാകുന്നു. കൊച്ചി- ധനുഷ്‌കോടി ദേശീയപാത വികസനത്തിന് വീതി കൂട്ടല്‍ പണികള്‍ ഊര്‍ജിതമായതോടെയാണ് രണ്ടാം മൈല്‍ മുതല്‍ മൂന്നാര്‍ വരെയുള്ള പാതയോരത്തെ നീല വാകമരങ്ങള്‍ ഭൂരിഭാഗവും മുറിച്ചുനീക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

ഒന്നേകാല്‍ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മൂന്നാറില്‍ തേയില കൃഷിക്കെത്തിയ ബ്രിട്ടിഷുകാരാണ് തേയിലകള്‍ക്കിടയിലും പാതയോരങ്ങളിലും സ്വന്തം നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിച്ച ജക്രാന്ത മരങ്ങള്‍ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. തണലിനും അലങ്കാരത്തിനുമായി വച്ചുപിടിപ്പിച്ച ഇവയില്‍ കൂടുതലും സംരക്ഷണമില്ലാത്തതിനാല്‍ നശിച്ചു പോയിരുന്നു.

രണ്ടാം മൈല്‍ മുതല്‍ രാമസ്വാമി അയ്യര്‍ ഹെഡ് വര്‍ക്സ് ഡാം വരെയും മൂന്നാര്‍ -മറയൂര്‍ റൂട്ടിലുമാണ് കുറച്ചു മരങ്ങള്‍ ശേഷിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ രണ്ടാം മൈല്‍ മുതല്‍ ഹെഡ് വര്‍ക്സ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത്. ഡിസംബറില്‍ ഇലകള്‍ പൊഴിയുന്ന മരങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി അവസാനം മുതല്‍ പൂവിടാന്‍ തുടങ്ങും. ഏപ്രില്‍ അവസാനം വരെ പൂക്കള്‍ നിലനില്‍ക്കും.

മധ്യവേനലവധി ആഘോഷിക്കാനായി മൂന്നാറിലേക്ക് വരുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പാതയോരങ്ങളില്‍ പൂത്തു നില്‍ക്കുന്ന വയലറ്റ് വസന്തത്തിന്റെ കാഴ്ച മനോഹരമായിരുന്നു. പരീക്ഷക്കാലത്ത് പൂക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രദേശവാസികള്‍ പരീക്ഷ മരമെന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. വയലറ്റ് പാനിക് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് മോഷ്ടാക്കള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ എത്തിയ വീട്ടില്‍ 12 വയസ്സുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; മധ്യവയസ്‌കന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ അഞ്ചാക്കാൻ ആലോചന; വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രധാന യാേഗം

Kerala

മാതാവിനെ പരിചരിക്കാനെത്തിയ ഹോം നഴ്സിനെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തു; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

National

പാക്കിസ്ഥാന് ചാരവൃത്തി: ബ്രഹ്മോസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിശാന്ത് അഗർവാളിനെതിരായ പ്രധാന കുറ്റങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; ഉടൻ മോചിതനാകും

Kerala

യു ഡി എഫിലെ വിമത ഭീഷണി; പത്തനംതിട്ടയില്‍ 10 പേരെ കൂടി കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്താക്കി

Kerala

നിയമപ്രശ്നവും സൗകര്യങ്ങളും; ശബരിമലയില്‍ സദ്യ നല്‍കുന്നതില്‍ തീരുമാനം അഞ്ചിന് ശേഷം