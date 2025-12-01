Connect with us

പുടിൻ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തും; പ്രതിരോധ ചർച്ചകളിൽ എസ് 400 കരാറിനും സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റത്തിനും മുൻതൂക്കം

ന്യൂഡൽഹി | റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ 23-ാമത് വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഡിസംബർ 4, 5 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടന്ന ശേഷവുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സന്ദർശനമാകും ഇത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പുടിനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ പുതിയ എസ് 400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാന കരാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകും. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കും.

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് (ഐ എ എഫ്.) അധികമായി രണ്ടോ മൂന്നോ എസ് 400 റെജിമെന്റുകൾ നൽകാനുള്ള മോസ്കോയുടെ വാഗ്ദാനം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്രതിരോധ പദ്ധതികളിലെ സഹകരണം ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ആയുധശേഖരത്തിന്റെ 60-70 ശതമാനം റഷ്യൻ ഉത്ഭവമുള്ളതാണെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആയുധ ഇറക്കുമതിയുടെ ഓഹരി കുത്തനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

‘ആത്മനിർഭർ ഭാരത്’ സംരംഭത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സംഭരണ സമീപനം മാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എസ് ഐ പി ആർ ഐ) റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2009-ൽ ഇന്ത്യയുടെ ആയുധ ഇറക്കുമതിയുടെ 76 ശതമാനവും റഷ്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇത് 2024-ൽ 36 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസ്, യു എസ്. എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിലാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മെയിലെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഇന്ത്യയിൽ ‘സുദർശൻ ചക്ര’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് 400-ന്റെ പ്രവർത്തന വിജയം എടുത്തു കാണിച്ചു. ആദംപൂരിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ഒരു എസ് 400 യൂണിറ്റ് 314 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പാകിസ്ഥാൻ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 7 പാകിസ്ഥാൻ വിമാനങ്ങളെ എസ് 400 നിർവീര്യമാക്കുകയും 300-ൽ അധികം വ്യോമ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒരേസമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഐ എ എഫ്. സ്ഥിരീകരിച്ചു. അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിന്യസിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രധാന നേട്ടമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

പുതിയ കരാർ ചർച്ചകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കം എസ് 400 മിസൈലുകൾക്കും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾക്കുമായി 50 ശതമാനം വരെ സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം (ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ) വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ റഷ്യ തയ്യാറാണ് എന്നതാണ്. ഇത് ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (ബി ഡി എൽ.) പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ പ്രാദേശിക അസംബ്ലിയിലും ഒക്ടോബറിൽ അംഗീകരിച്ച 48എൻ6 മിസൈലിന്റെ ഉത്പാദനത്തിലും പങ്കാളികളാക്കിയേക്കും. എസ് 400-ന്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കാൻ (ഇൻഡിജനൈസേഷൻ) കഴിയും. ഇത് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം കാരണം നേരത്തെ ഉണ്ടായ കാലതാമസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ഭാവിയിലെ വിതരണങ്ങൾ കരാറിലെ സമയപരിധി കർശനമായി പാലിക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ സ്ഥാപനമായ റോസ്റ്റെക് ഇന്ത്യക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

5.43 ബില്യൺ യു എസ്. ഡോളറിന്റെ യഥാർത്ഥ കരാറിലെ അഞ്ച് എസ് 400 റെജിമെന്റുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇതിനകം വിതരണം ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം 2026-ന്റെ തുടക്കത്തിലോ മധ്യത്തിലോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കരാർ ചർച്ചകൾ 2026-ന്റെ മധ്യത്തോടെ അന്തിമമാക്കാനാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

