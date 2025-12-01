Connect with us

Kerala

ക്ലിഫ് ഹൗസിന് ബോംബ് ഭീഷണി; ഇരട്ടസ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് സന്ദേശം

ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും പോലീസും പരിശോധന നടത്തി.

Published

Dec 01, 2025 2:02 pm |

Last Updated

Dec 01, 2025 2:02 pm

തിരുവനന്തപുരം| മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ ഇരട്ട സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം. ഇമെയില്‍ ആയാണ് സന്ദേശം എത്തിയത്. പിന്നാലെ സ്ഥലത്ത് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും പോലീസും പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയില്‍ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മെയിലിലേക്ക് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്.

കൂടാതെ ഹൈക്കോടതിയിലും സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് സന്ദേശത്തിലുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ഫരീദാബാദ് ആണെന്നും രണ്ടാമത്തേത് കേരളം ആയിരിക്കുമെന്നും സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. നേരത്തെ വഞ്ചിയൂര്‍ കോടതി, പോലീസ് ആസ്ഥാനം, ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇമെയില്‍ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

എസ്‌ഐആറിനെ ചൊല്ലി പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം; സഭാ നടപടികള്‍ രണ്ട് തവണ തടസപ്പെട്ടു

Kerala

അതിജീവിതക്കെതിരെ സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം:രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന്റെ ലാപ്ടോപ് പിടിച്ചെടുത്തു; തെളിവ് ശേഖരണം പൂര്‍ത്തിയായി

Kerala

ക്ലിഫ് ഹൗസിന് ബോംബ് ഭീഷണി; ഇരട്ടസ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് സന്ദേശം

Kerala

അതിജീവിതക്കെതിരെ സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം; രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി വീട്ടില്‍ എത്തിച്ചു

Saudi Arabia

സഊദി -ഇറാൻ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ; സഊദി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സഹമന്ത്രി ഇറാനിലെത്തി

Kerala

രാഹുല്‍ മുങ്ങിയത് സിനിമാ താരത്തിന്റെ ചുവന്ന കാറില്‍; സി സി ടി വി വെട്ടിക്കാന്‍ പോക്കറ്റ് റോഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു

Kerala

കിഫ്ബിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്നു; എം വി ഗോവിന്ദന്‍