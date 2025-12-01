Connect with us

Ongoing News

ആ കട്ടില്‍ കണ്ട് പനിക്കേണ്ട; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

രാഹുല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ്

Published

Dec 01, 2025 3:15 pm |

Last Updated

Dec 01, 2025 3:43 pm

സണ്ണി ജോസഫ് കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ് മീറ്റ് ദി ലീഡർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി മുഹമ്മദ് സമീപം

കോഴിക്കോട്  | ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിന് പിറകെ ഒളിവില്‍ പോയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എയെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഇടത് ആരോപണം ബാലിശമാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച സ്ഥലം അവര്‍ക്ക് അറിയില്ലെങ്കില്‍ കൂടെ പോകാന്‍ താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പാർട്ടി നടപടിയെടുത്തത്. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമില്ലെന്നും രാഹുലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്നും ആ കട്ടില്‍ കണ്ട് പനിക്കണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

രാഹുല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘മീറ്റ് ദി ലീഡര്‍’ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫ്.

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

സ്ഥാനാർഥി ഇതാ കടന്നു വരുന്നു...

National

എസ്ഐആര്‍; പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ ബിഎല്‍ഒമാരുടെ പ്രതിഷേധം

National

വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി നീട്ടിനൽകാനാവില്ല; ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

Kerala

ശബരിമലയില്‍ ആദ്യ 15 ദിവസം ലഭിച്ചത് 92 കോടിയുടെ വരുമാനം; കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 33 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധന

Uae

അൽ ഐനിൽ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഫാമിലി സ്‌പോർട്‌സ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ന്

Kerala

കേരളത്തില്‍ എച്ച്‌ഐവി ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നു; മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടെ രോഗം ബാധിച്ചത് 4477 പേര്‍ക്ക്

National

പുടിൻ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തും; പ്രതിരോധ ചർച്ചകളിൽ എസ് 400 കരാറിനും സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റത്തിനും മുൻതൂക്കം