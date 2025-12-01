Connect with us

Kerala

മസാല ബോണ്ട് കേസ്; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചതില്‍ വിശദീകരണവുമായി ഇ ഡി

2672.6 കോടിരൂപയാണ് കിഫ്ബി മസാലബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ചത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് ഫെമ ചട്ടലംഘനമാണെന്നും ഇഡി

Published

Dec 01, 2025 3:47 pm |

Last Updated

Dec 01, 2025 3:53 pm

കൊച്ചി |  മസാല ബോണ്ടില്‍ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുന്‍ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസകും നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അഭിഷാകര്‍ മുഖേന വിശദീകരണം നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചതില്‍ നടത്തിയ വിശദീകരണത്തിലാണ് ഇ ഡി ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്

2672.6 കോടിരൂപയാണ് കിഫ്ബി മസാലബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ചത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് ഫെമ ചട്ടലംഘനമാണെന്നും ഇഡി വിശദീകരിച്ചു. കിഫ്ബിയുടെ പേരിലാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 12 നാണ് ഇഡി മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം നാല് പേര്‍ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, മുന്‍ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്, കിഫ്ബി, കെ.എം എബ്രഹാം എന്നിവര്‍ക്കാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

local body election 2025

വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക്; ഇവർ പടിപടിയായി ജയിച്ചുകയറിയവർ

Aksharam Education

സ്ഥാനാർഥി ഇതാ കടന്നു വരുന്നു...

National

എസ്ഐആര്‍; പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ ബിഎല്‍ഒമാരുടെ പ്രതിഷേധം

National

വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി നീട്ടിനൽകാനാവില്ല; ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

Kerala

ശബരിമലയില്‍ ആദ്യ 15 ദിവസം ലഭിച്ചത് 92 കോടിയുടെ വരുമാനം; കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 33 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധന

Uae

അൽ ഐനിൽ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഫാമിലി സ്‌പോർട്‌സ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ന്

Kerala

കേരളത്തില്‍ എച്ച്‌ഐവി ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നു; മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടെ രോഗം ബാധിച്ചത് 4477 പേര്‍ക്ക്