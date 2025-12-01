Kerala
കേരളത്തില് എച്ച്ഐവി ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്ധിക്കുന്നു; മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിടെ രോഗം ബാധിച്ചത് 4477 പേര്ക്ക്
ഏറ്റവും കൂടുതല് എച്ച്ഐവി അണുബാധിതരുടെ എണ്ണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത് എറണാകുളത്താണ്
തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തില് എച്ച്ഐവി ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്ധിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ മാസവും ശരാശരി 100 ഓളം പുതിയ എച്ച്ഐവി ബാധിതരുണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ് കേരളാ എയ്ഡ്സ് കണ്ട്രോള് സൊസൈറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതില് 15 മുതല് 24 വരെ പ്രായമുളളവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. 2022 മുതല് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വരെ യഥാക്രമം 9, 12, 14.2 ശതമാനമായിരുന്നു വര്ധന. അത് ഈ വര്ഷം ഏപ്രില് മുതല് ഒക്ടോബര് വരെയുളള കാലയളവില് 15.5 ശതമാനമായി വര്ധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 4477 പേര്ക്ക് പുതുതായി എച്ച്ഐവി അണുബാധ കണ്ടെത്തി. അതില് 3393 പേര് പുരുഷന്മാരും 1065 പേര് സ്ത്രീകളുമാണ്. ഇതില് 90 പേര് ഗര്ഭിണികളാണ്. 19 ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വ്യക്തികള്ക്കും എച്ച്ഐവി അണുബാധയുണ്ടായി.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല് എച്ച്ഐവി അണുബാധിതരുടെ എണ്ണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത് എറണാകുളത്താണ്. 850 പേര്ക്കാണ് ജില്ലയില് എച്ച്ഐവി രോഗബാധയുണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 555 പേര്ക്കും തൃശൂരില് 518 പേര്ക്കും കോഴിക്കോട് 441 പേര്ക്കും പാലക്കാട് 371 പേര്ക്കും കോട്ടയത്ത് 350 പേര്ക്കുമാണ് എച്ച്ഐവി രോഗബാധയുണ്ടായത്. ഏറ്റവും കുറവ് വയനാടാണ്. 67 പേര്ക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്
കേരളത്തില് 23,608 പേര് എച്ച്ഐവി ബാധിതരാണ്. ഇവരില് 62 ശതമാനത്തിലേറെ പേര്ക്കും എച്ച്ഐവി അണുബാധയുണ്ടായത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധം വഴിയാണെന്ന് കേരളാ എയ്ഡ്സ് കണ്ട്രോള് സൊസൈറ്റി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്വവര്ഗരതിയിലൂടെ 24.6 ശതമാനം പേര്, സൂചി പങ്കിട്ടുളള ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിലൂടെ 8.1 ശതമാനം പേര്ക്കും എച്ച്ഐവി ബാധയുണ്ടായി.