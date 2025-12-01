Kerala
ശബരിമലയില് ആദ്യ 15 ദിവസം ലഭിച്ചത് 92 കോടിയുടെ വരുമാനം; കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തേക്കാള് 33 ശതമാനത്തിന്റെ വര്ധന
അരവണ വില്പ്പനയില് നിന്നാണ് വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമലയില് മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീര്ഥാടന കാലയളവിലെ ആദ്യ 15 ദിവസം ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് ലഭിച്ച ആകെ വരുമാനം 92 കോടി രൂപ. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇതേ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് (69 കോടി) 33.33 ശതമാനത്തിന്റെ വര്ധനവാണിത്. നവംബര് 30 വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. അരവണ വില്പ്പനയില് നിന്നാണ് വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും.
അരവണയില് നിന്നു മാത്രം വരുമാനം 47 കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം ഇത് 32 കോടിയായിരുന്നു. 46.86 ശതമാനമാണ് വര്ധന.അപ്പം വില്പ്പനയില് നിന്ന് ഇതുവരെ 3.5 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷവും ഏകദേശം ഇതേ തുക തന്നെയായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. കാണിക്കയില് നിന്നുള്ള വരുമാനം 2024 ല് ഈ സമയത്ത് 22 കോടി ആയിരുന്നപ്പോള് ഈ സീസണില് അത് 26 കോടിയായി. 18.18 ശതമാനം വര്ധന. ഈ സീസണില് 13 ലക്ഷത്തോളം തീര്ത്ഥാടകരാണ് നവംബര് 30 വരെ ശബരിമല ദര്ശനത്തിന് എത്തിയത്.