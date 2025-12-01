Connect with us

Kerala

പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ബി സരസ്വതി അന്തരിച്ചു

പ്രശസ്ത സാഹിത്യക്കാരന്‍ കാരൂര്‍ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ മകളാണ്.

Dec 01, 2025 5:32 pm |

Dec 01, 2025 5:32 pm

കോട്ടയം|പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ബി സരസ്വതി അന്തരിച്ചു. 94 വയസ്സായിരുന്നു. ഏറ്റുമാനൂരിലെ വീട്ടില്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമായിരുന്നു അന്ത്യം. കിടങ്ങൂര്‍ എന്‍എസ്എസ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപികയായിരുന്നു ബി സരസ്വതി. പ്രശസ്ത സാഹിത്യക്കാരന്‍ കാരൂര്‍ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ മകളാണ്.

പരേതനായ എം ഇ നാരായണക്കുറുപ്പാണ് ഭര്‍ത്താവ്. പ്രശസ്ത സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ വേണു, മുന്‍ കോട്ടയം എസ്പി എന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്. മരുമക്കള്‍: ബീന പോള്‍ വേണുഗോപാല്‍, അപര്‍ണ രാമചന്ദ്രന്‍. സംസ്‌കാരം നാളെ ഏറ്റുമാനൂര്‍ കാരൂരിലെ വീട്ടില്‍.

 

 

