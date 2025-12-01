Kerala
പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ബി സരസ്വതി അന്തരിച്ചു
പ്രശസ്ത സാഹിത്യക്കാരന് കാരൂര് നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ മകളാണ്.
കോട്ടയം|പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ബി സരസ്വതി അന്തരിച്ചു. 94 വയസ്സായിരുന്നു. ഏറ്റുമാനൂരിലെ വീട്ടില് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമായിരുന്നു അന്ത്യം. കിടങ്ങൂര് എന്എസ്എസ് ഹൈസ്കൂള് പ്രധാനാധ്യാപികയായിരുന്നു ബി സരസ്വതി. പ്രശസ്ത സാഹിത്യക്കാരന് കാരൂര് നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ മകളാണ്.
പരേതനായ എം ഇ നാരായണക്കുറുപ്പാണ് ഭര്ത്താവ്. പ്രശസ്ത സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ വേണു, മുന് കോട്ടയം എസ്പി എന് രാമചന്ദ്രന് എന്നിവര് മക്കളാണ്. മരുമക്കള്: ബീന പോള് വേണുഗോപാല്, അപര്ണ രാമചന്ദ്രന്. സംസ്കാരം നാളെ ഏറ്റുമാനൂര് കാരൂരിലെ വീട്ടില്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
കാലിഫോര്ണിയയില് ബര്ത്ത് ഡേ പാര്ട്ടിക്കിടെ വെടിവെപ്പ്; കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ നാല് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala
ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി; രാഹുല് ഈശ്വറിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തു
Kerala
പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ബി സരസ്വതി അന്തരിച്ചു
Editors Pick
രഹനാസ് ജവാലമ്പ്ര: പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള് കണ്ടെത്തി രഹനയും സംഘവും
Uae
അബൂദബി മലയാളീസ് 2025–2026 പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് നടന്നു
local body election 2025
താരാട്ടുപാടിയ മാതാവിന് വോട്ടുപാട്ടുമായി മക്കൾ
Aksharam Education