Connect with us

From the print

വിദ്യാര്‍ഥിനി ആണ്‍ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍

അത്തോളി മൊടക്കല്ലൂര്‍ ആശാരിക്കല്‍ അല്‍ മുറാദ് ഹൗസില്‍ ആഇശ റഷ (21) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Sep 02, 2025 1:45 am |

Last Updated

Sep 02, 2025 1:45 am

കോഴിക്കോട് | വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ആണ്‍സുഹൃത്തിന്റെ വാടക വീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. അത്തോളി മൊടക്കല്ലൂര്‍ ആശാരിക്കല്‍ അല്‍ മുറാദ് ഹൗസില്‍ ആഇശ റഷ (21) ആണ് മരിച്ചത്.

എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. മംഗലാപുരം ശ്രീദേവി കോളജിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പി മൂന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ ആഇശ റഷ കോളജിലാണെന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാര്‍ കരുതിയത്. ജിമ്മില്‍ ട്രെയിനറായ ബശീറുദ്ദീന്റെ വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് യുവതി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ആഇശയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത് ബശീറായിരുന്നു. ഭാര്യയെന്നും പിന്നീട് കാമുകിയെന്നുമാണ് ഇയാള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അറിയിച്ചത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഇയാള്‍ യുവതിയെ ബ്ലാക്ക് മെയില്‍ ചെയ്തതായും മര്‍ദിച്ചതായും ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കള്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സഊദി അറേബ്യയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശാരിക്കല്‍ തോരായി അബ്ദുര്‍റശീദിന്റെയും ഫസീലയുടെയും മകളാണ്. സഹോദരി: ഫെല്ല. മയ്യിത്ത് പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 2552056).

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഭവന പദ്ധതി: പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ ദുരന്ത ബാധിതര്‍ക്ക് ഭൂമി പതിച്ചുനല്‍കി

From the print

ബിഹാര്‍ വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക: പരാതികള്‍ ഇനിയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തിര. കമ്മീഷന്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

From the print

വിദ്യാര്‍ഥിനി ആണ്‍ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍

From the print

മോദി-പുടിന്‍ കൂടിക്കാഴ്ച: നയം, തന്ത്രം

From the print

പൊരുതി, വീണു

Kerala

സപ്ലൈകോയില്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില്‍പന; ഇന്ന് മാത്രം വിറ്റഴിച്ചത് 21 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍

Ongoing News

ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഗോള്‍മഴ; കസാകിസ്താനെ 15 ഗോളില്‍ മുക്കി